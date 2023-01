Ο Λιονέλ Μέσι δεν το κουνάει από το Παρίσι, καθώς ο Αργεντινός σούπερ σταρ φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσει την παραμονή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά και απομένουν μόνο οι υπογραφές για την επισημοποίηση του deal.

Ο Μέσι έφτασε σήμερα στη Γαλλία μετά την ολοκλήρωση των διακοπών του μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ και όλα δείχνουν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις για να συνεχίσει να αγωνίζεται ο Pulga με την ομάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ.

Θα υπάρξει νέα συνάντηση στην οποία θα καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες για τη διάρκεια του συμβολαίου αλλά και οι απολαβές του Λέο και στη συνέχεια θα πέσουν οι τελικές υπογραφές.

Lionel Messi and Paris Saint-Germain have verbal pact to continue together. 🔴🔵🇦🇷 #PSG

There will be a new meeting with his camp to discuss length of contract, salary and more.

Nothing signed this week, no rush as the plan is already clear: Messi will continue in Paris. pic.twitter.com/OAEgWA58cX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2023