Έναν απίθανο όρο περιλαμβάνει το «αυτοκρατορικό» συμβόλαιο ύψους 500 εκατ. ευρώ για 2,5 χρόνια που υπέγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Marca», ο CR7 μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα της Ευρώπης και στο Champions League ως δανεικός στην Νιούκαστλ, η οποία ανήκει σε σαουδαραβικό fund «συγγενικό» με την ιδιοκτησία της Αλ Νασρ, εάν οι «ανθρακωρύχοι» εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Γηραιάς Ηπείρου.

Η Νιούκαστλ βρίσκεται στην 3η θέση της Premier League κι έχει ένα «μαξιλαράκι» 5 βαθμών από τις ομάδες που διεκδικούν τα εισιτήρια της τετράδας, που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

Όπως αναφέρει δε, το ισπανικό δημοσίευμα τον συγκεκριμένο όρο τον ζήτησε ο Ρονάλντο, ο οποίος θέλει να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τα ρεκόρ του στη διοργάνωση, όπου είναι πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 140 γκολ.

Cristiano Ronaldo has a clause that could let him go out on loan from Al Nassr… to Newcastle United!https://t.co/kleKQ3njJ7

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) January 2, 2023