Έβαλε τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, χθες έλαμψε με το χατ-τρικ, και ήταν έτοιμος να γίνει ο απόλυτος ήρωας για τη Γαλλία, όμως έχασε -τα πάντα- στα πέναλτι.

Ο λόγος για τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ήταν απαρηγόρητος μετά την ήττα της Γαλλίας στον τελικό και δεν ήθελε να βλέπει κανέναν. Ούτε καν τον Εμανουέλ Μακρόν.

Στην Ελλάδα ο Μέσι και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή!

Έτσι, από χθες πέρα από τα στιγμιότυπα με τους πανηγυρισμούς του Μέσι και της παρέας του, τα οποία κάνουν τον γύρο του κόσμου, έχουν γίνει viral και τα στιγμιότυπα του Εμπαπέ με τον Μακρόν.

Τα πράγματα ήταν απλά. Ο Εμπαπέ ήταν απαρηγόρητος και δεν ήθελε να βλέπει μπροστά του κανέναν, την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος τον κυνηγούσε για να τον παρηγορήσει.

Ο Εμπαπέ δεν πτοήθηκε, του έδειξε και στις τρεις περιπτώσεις ότι δεν ήθελε να τον βλέπει μπροστά του και δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Και ας επέμενε ο Μακρόν.

Ήδη από το τέλος του αγώνα ήταν εμφανές ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έχει όρεξη ούτε για τον πρόεδρο της χώρας του, της Γαλλίας, ο οποίος είχε ταξιδέψει από το Παρίσι στο Κατάρ για να δει την Εθνική Γαλλίας στον τελικό του Μουντιάλ 2022 με την Αργεντινή.

Mbappé looks like he wants Emmanuel Macron to stop touching him. pic.twitter.com/Z6oHh3NVVC

Emmanuel (‘sport shouldn’t be politicized’) Macron’s desparation to get a positive photo op with the French squad, and Kylian Mbappe especially, bordered on abuse yesterday.

Mbappé clearly did not want to know. No eye contact, shrugging of Macron’s embrace, minimal response pic.twitter.com/Vebla7FDZD

— The Daily Politik (@DailyPolitik) December 19, 2022