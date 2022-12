Χωρίς τον Άντονι Ντέιβις θα συνεχίσουν για περίπου έναν μήνα, ίσως και παραπάνω, τις προσπάθειές τους οι Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε.

Ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε παραπονεθεί για ενοχλήσεις στο δεξί του πόδι μετά τη νίκη επί των Ντένβερ Νάγκετς και πλέον τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τους Καλιφορνέζους.

Ο σταρ της ομάδας του Ντάρβιν Χαμ, παίζει ίσως το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του φέτος, 27,4 πόντους, 12,1 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 33,4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Lakers are bracing for an indefinite absence for the Lakers star, sources say, after he sustained the right foot injury in Friday’s win over Denver. Davis has played arguably the most dominant ball of his career this season. https://t.co/WCTr2y7eNp

