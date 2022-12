Οι Σικάγο Μπουλς αποδέσμευσαν τον Κώστα Αντετοκούνμπο, για να δώσουν Two-Way συμβόλαιο στον γκαρντ Κάρλικ Τζόνσον.

Έτσι, η Φενερμπαχτσέ κινήθηκε αστραπιαία, πρόλαβε παναθηναϊκό, ο οποίος είχε εκδηλώσει και αυτός ενδιαφέρον για τον παίκτη και έκανε δικό της επίσημα τον Έλληνα ψηλό, με την ελληνική «αποικία» να μεγαλώνει στην τούρκικη ομάδα.

Ο 25χρόνος θα υπογράψει με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη συμβόλαιο γι΄αυτή την σεζόν με οψιόν και για την επόμενη.

As reported yesterday, Kostas Antetokounmpo to Fenerbahçe Beko Istanbul is done deal. Official announcement, coming soon.

He’s signing a contract for the season with option for next.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Fenerbahce #fenerbahçe #transfershttps://t.co/F8oDvfRItE

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 17, 2022