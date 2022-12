Έντονες επικρίσεις στο διαδίκτυο δέχεται το Λεξικό του Cambridge. Αναθεώρησε τον ορισμό των λέξεων «άντρας» και «γυναίκα» για να συμπεριλάβει τα άτομα που δνε ταυτίζονται με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους.

«Ένας ενήλικας που ζει και ταυτίζεται ως άντρας αν και μπορεί να έχει δηλωθεί με διαφορετικό φύλο κατά τη γέννηση» είναι πλέον ο ορισμός του Λεξικού Cambridge για τη λέξη «άντρας».

Στο ίδιο πνεύμα και ο ορισμός της λέξης «γυναίκα». «Ένας ενήλικας που ζει και ταυτίζεται ως γυναίκα αν και μπορεί να δηλώθηκε με διαφορετικό φύλο κατά τη γέννηση».

Και οι δύο ορισμοί αντανακλούσαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, τις ξεπερασμένες απόψεις για το φύλο. Οι αλλαγές στο Λεξικού του Cambridge δεν άργησαν να δεχτούν έντονες επικρίσεις στο διαδίκτυο.

«Θυμηθείτε, αν μπορείτε να ελέγξετε τη γλώσσα, μπορείτε να ελέγξετε τον πληθυσμό», σημείωσε ο πολιτικός σχολιαστής Steven Crowder.

«Γ@@@ους προδότες της αλήθειας» αποκάλεσε τους συντάκτες του Λεξικού του Cambridge η αρθρογράφος της Daily Caller, Mary Rooke.

«Το Λεξικό του Cambridge είναι ένα από τα τελευταία. Αν δεν τους σταματήσουμε από το να διαγράφουν τις γυναίκες, ο πολιτισμός μας δεν πρόκειται να τα καταφέρει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Dan McLaughin του National Review θεώρησε την αναθεώρηση του Λεξικού του Cambridge δυστοπική παρά προοδευτική. «Το 1984 δεν υποτίθεται ότι ήταν ένα εγχειρίδιο για το πώς να γίνει», σχολίασε στο Twitter.

1984 wasn’t supposed to be a how-to manual. https://t.co/Qr6jJn0JYX

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν οι χρήστες των social media που χαρακτήρισαν τους επικριτές τρανσφοβικούς. Γιόρτασαν μάλιστα τις αλλαγές ως πιο περιεκτικές.

«Μαντέψτε με τι είναι αναστατωμένοι τώρα οι τρανσφοβικοί. Σκεφτήκατε το Λεξικού του Cambridge, έτσι δεν είναι;» έγραψε στο Twitter ο Evan Urquhart της Assigned Media.

Guess what transphobes are upset about now?

You guessed the dictionary, didn’t you.

It’s always the dictionary.

New today on Assigned: Transphobes are devastated to learn that the Cambridge Dictionary has updated the definition of the word «woman»:https://t.co/xvVXGJ2Cte

— Assigned (@assignedmedia) December 13, 2022