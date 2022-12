Σε τουλάχιστον 141 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός των πλημμυρών και των κατολισθήσεων (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters) που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις το τελευταίο 24ωρο στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Περίπου 280 σπίτια κατέρρευσαν και 38.787 πλημμύρισαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το γραφείο του πρωθυπουργού Ζαν-Μισέλ Σάμα Λουκόντε ανακοίνωσε ότι ο αυτοκινητόδρομος Ν1 που συνδέει την πρωτεύουσα Κινσάσα με το λιμάνι Ματάντι θα παραμείνει κλειστός για 3-4 ημέρες προκειμένου να αποκατασταθούν οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Ολόκληρες συνοικίες βυθίστηκαν στα λασπόνερα τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται εννέα μέλη της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους μικρά παιδιά. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) είδε τα πτώματα παρατεταγμένα μετά την ανάσυρσή τους από τα ερείπια σπιτιού που κατέρρευσε.

«Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ξυπνήσαμε από το νερό που μπήκε στο σπίτι», είπε συγγενής των θυμάτων. «Αφού βγάλαμε τα νερά, πιστεύοντας ότι δεν υπήρχε πλέον κανένας κίνδυνος, επιστρέψαμε στο σπίτι για να κοιμηθούμε. Είχαμε γίνει μούσκεμα». Λίγο αργότερα όμως ένας τοίχος κατέρρευσε, καταπλακώνοντας μέλη της οικογένειας.

Ενας από τους οικισμούς που υπέστη το χειρότερο πλήγμα είναι το Μοντ Ενγκαφούλα. «Δεν έχουμε δει ποτέ πλημμύρα τέτοιου μεγέθους», λέει ο δημοσιογράφος του AFP Μπλανσάρ Εμβουμπού, ο οποίος ζει στην περιοχή.

Εξηγεί όμως ότι λόγω της άναρχης δόμησης, τα νερά της βροχής δεν βρίσκουν διέξοδο προς τον ποταμό Κονγκό με αποτέλεσμα τα πλημμυρικά φαινόμενα να είναι συχνά στην περιοχή. Ζητάει από τις αρχές να παρέμβουν και να κατεδαφίσουν ορισμένες κατοικίες εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σε μια άλλη γειτονιά της πρωτεύουσας, ένας έφηβος προσφερόταν – με το αζημίωτο – να κουβαλήσει στην πλάτη του όσους ήθελαν να διασχίσουν έναν πλημμυρισμένο δρόμο.

Από τα διάσπαρτα ψαροχώρια στις όχθες του ποταμού Κονγκό σχηματίστηκε σταδιακά η πρωτεύουσα Κινσάσα, η οποία με την πάροδο των ετών εξελίχθηκε σε μεγαλούπολη 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Η περιοχή παραμένει ευάλωτη σε πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαιτίας της άναρχης δόμησης.

