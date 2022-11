Οργή στα social media έχει προκαλέσει μια γυναίκα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, την οποία κατηγορούν ότι… διασκεδάζει με τη δολοφονία του άντρα της.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο TikTok, στο οποίο αναφέρεται στη δολοφονία του συζύγου της… χορεύοντας.

Το αμφιλεγόμενο βίντεο προκάλεσε πολλά σχόλια και διαγράφηκε μετά τις αντιδράσεις, ανέβηκε όμως στη συνέχεια στο Twitter, όπου συγκέντρωσε 5 εκατομμύρια views και πολλές οργισμένες αντιδράσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει η New York Post.

Η 39χρονη Jessica Ayers απάντησε στις αντιδράσεις με ένα νέο βίντεο στο TikTok, το οποίο ανάρτησε την Τετάρτη μετά το σχόλιο ενός ατόμου που αναρωτιόταν γιατί χορεύει με κάτι «τόσο τραυματικό».

«Διότι 8 χρόνια πριν ολόκληρη η ζωή μου τυλίχτηκε στις φλόγες» απάντησε. «Συνέβη στον άντρα μου αλλά δεν είναι εδώ πλέον. Έχασε τη ζωή του και κατά κάποιο τρόπο έχασα και τη δική μου. Και ναι, χορεύω, γιατί όχι; Σας έκανα να κοιτάξετε, σωστά;».

Στο viral βίντεο αναφερόταν στον θάνατο του συζύγου της, του 33χρονου Steven Justin Ayers, ο οποίος σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα όταν το ζευγάρι επέστρεφε σπίτι με το τριών ημερών μωρό του από το νοσοκομείο, σύμφωνα με την Panama City News Herald. Ο δράστης, ο 62χρονος Charles Edward Shisler ισχυρίστηκε ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος. Συνελήφθη και το 2015 δήλωσε ένοχος για την πράξη του.

Έκτοτε, η γυναίκα έχει αναφερθεί στη σοκαριστική εμπειρία της και στο γεγονός ότι είναι χήρα και μητέρα που μεγαλώνει μόνη ένα παιδί στο TikTok και στο προσωπικό της μπλογκ «The Singing Widow». Το πρόσφατο βίντεο όμως προκάλεσε οργή. «Οκτώ χρόνια πριν ένας άντρας πυροβόλησε και σκότωσε τον άντρα μου. Ήταν τρεις μέρες μετά τον τοκετό. Έντεκα μήνες αργότερα, ο άντρας που τον πυροβόλησε καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία».

Την ημέρα της καταδίκης του, η Ayers του είπε: «Αν ποτέ αρχίσει να λυπάται τον εαυτό του, να θυμάται το πρόσωπό της». «Παραμένει μια από τις στιγμές για τις οποίες είμαι περήφανη», σχολίασε.

Το βίντεο δεν άρεσε σε πολλούς. «Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι χορεύουν ενώ μιλούν για τόσο σκοτεινά και ευαίσθητα θέματα στο tiktok», σχολίασε κάποιος. «Αν κάποιος χόρευε με την ιστορία του θανάτου μου θα τον στοίχειωνα». «Απόλυτη ασέβεια», ανέφερε κάποιος άλλος.

Στο δεύτερο βίντεό της, ένας σχολιαστής επιχείρησε να εξηγήσει γιατί την επικρίνουν: «Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι χορεύεις… αλλά με το γεγονός ότι χορεύεις και λες τη συγκεκριμένη ιστορία».

