Πολλοί είναι οι Βρετανοί που το τελευταίο χρονικό διάστημα επιλέγουν την Τουρκία για να υποβληθούν σε επεμβάσεις, καθώς είναι πολύ φθηνότερες σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι χαμηλές τιμές ωστόσο, έχουν συχνά αναπάντεχα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 50χρονης Τζάνετ Σμάλι, η οποία μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για λιποαναρρόφηση και έφτασε μία ανάσα από τον θάνατο.

Η Βρετανίδα, σύμφωνα με τη Sun, βρήκε τη συγκεκριμένη ιατρική επέμβαση διαθέσιμη στην τιμή των 5.000 ευρώ και αποφάσισε να την κάνει δώρο στον εαυτό της για τα γενέθλιά της.

Ταξίδεψε στην Τουρκία, συναντήθηκε με τον γιατρό της κλινικής και υποβλήθηκε σε λιποαναρρόφηση στην κοιλιά το στομάχι και τα πλαϊνά της πλάτης.

Όταν ξύπνησε από την επέμβαση, πονούσε φοβερά, τα δόντια της έτρεμαν, ενώ γέμισε και με κόκκινες πρησμένες φουσκάλες.

«Πονάς πολύ, αλλά δεν ξέρεις αν είναι φυσιολογικό ή όχι και έτσι συνεχίζεις να το υπομένεις», περιγράφει η ίδια.

Μετά από τρεις μέρες η κατάστασή της άρχισε να χειροτερεύει και μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις όπου και τη διαβεβαίωσαν πως δεν έχει κάτι το ανησυχητικό αλλά πως όλο αυτό είναι στην διαδικασία ανάρρωσης.

Έτσι, επέστρεψε στη Βρετανία. Ενώ τα συμπτώματα επέμεναν και μετά από έντονη παρότρυνση της κόρης της η 50χρονη επισκέφθηκε έναν γιατρό, ο οποίος την ενημέρωσε ότι το δέρμα της είχε πάθει σήψη και ότι χρειαζόταν να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία για να μην πεθάνει.

«Μου είπαν ότι είχα νεκρωτικό δέρμα και ρώτησα τι σημαίνει αυτό; Τότε μου απάντησαν πως »το δέρμα σου είναι νεκρό». Ήμουν πραγματικά αναστατωμένη», λέει η Τζάνετ.

Χωρίς να χάσει χρόνο εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε για εννέα μέρες, έλαβε αντιβιοτικά και πλέον το επισκέπτεται μια φορά το μήνα το νοσοκομείο, για να καθαρίσουν τις πληγές της.

Ωστόσο, οι γιατροί την ενημέρωσαν πως ίσως χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση δέρματος σε πλάτη και κοιλιά, καθώς ένα κομμάτι στην κοιλιά της έχει νεκρώσει τελείως.

Η ίδια μετά την περιπέτειά της αποτρέπει άλλες γυναίκες από το να ταξιδέψουν στην Τουρκία για κάποια επέμβαση και τονίζει πόσο έχει μετανιώσει.

I treated myself to a bargain £4k tummy tuck in Turkey – but it nearly killed me https://t.co/osQN5eXwxN

— SunHealth (@TheSunHealth) November 14, 2022