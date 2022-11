Η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της για την κατασκευή σημαντικών εμποδίων, προκειμένου να επιβραδύνει την προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων σε καίρια σημεία που υπερασπίζεται, μεταξύ άλλων γύρω από την κατεστραμμένη πόλη της Μαριούπολης, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών του Foreign Office, την Τρίτη, ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί δύο εργοστάσια στην κατεχόμενη Μαριούπολη για την παραγωγή μεγάλου αριθμού «δοντιών του δράκου» – πυραμιδοειδείς τσιμεντόλιθοι, που έχουν σχεδιαστεί για να επιβραδύνουν την προέλαση στρατιωτικών οχημάτων, εξηγεί ο βρετανικός Guardian.

(1/5) Russia has started constructing defensive structures around the occupied southern Ukrainian city of Mariupol. Two plants are producing concrete pyramidal anti-tank structures, known as dragon’s teeth, for this purpose.

Η παραγωγή και η τοποθέτηση των περίφημων «δοντιών του δράκου», σε συνδυασμό με συρματόπλεγμα και νάρκες, είναι η πιο πρόσφατη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι αγωνιζόμενες δυνάμεις της Ρωσίας προσπαθούν όλο και περισσότερο να μεταβούν σε έναν πιο αμυντικό πόλεμο, τουλάχιστον στο βασικό μέτωπο της νότιας Χερσώνας, στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου.

«Τα δόντια του δράκου έχουν πιθανότατα εγκατασταθεί μεταξύ της Μαριούπολης και του χωριού Nikolske και από τη βόρεια Μαριούπολη έως το χωριό Staryi Krym. Η Μαριούπολη αποτελεί μέρος της ‘χερσαίας γέφυρας’ από την Ρωσία προς την Κριμαία, μια βασική γραμμή εφοδιαστικής επικοινωνίας. Τα δόντια του δράκου έχουν επιπλέον σταλεί για την προετοιμασία αμυντικών οχυρώσεων στις κατεχόμενες Ζαπορίζια και Χερσώνα», σύμφωνα με την εκτίμηση των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Αυτή η δραστηριότητα υποδηλώνει ότι η Ρωσία καταβάλλει σημαντική προσπάθεια να προετοιμάσει άμυνες σε βάθος πίσω από την τρέχουσα γραμμή του μετώπου της, πιθανότατα για να εμποδίσει οποιαδήποτε ταχεία ουκρανική προέλαση».

Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου σημείωσε επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ρωσίας να βελτιώσει τις άμυνές της στο νότο:

«Γεωεντοπισμένες δορυφορικές εικόνες από τις 29 Οκτωβρίου, τις 3 Νοεμβρίου και τις 4 Νοεμβρίου, δείχνουν ρωσικές αμυντικές γραμμές στην Kakhovka, 43 μίλια (70 χιλιόμετρα) ανατολικά της πόλης Χερσώνα, στην Hola Prystan, 5 μίλια νοτιοδυτικά της Χερσώνας, και στην Ivanivka, 37 μίλια νοτιοδυτικά της Χερσώνας – οι οποίες βρίσκονται στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου», ανέφερε.

Συνήθως, σε συνδυασμό με φυσικά χαρακτηριστικά, τα εμπόδια αυτά χρησιμοποιούνται για να επιβραδύνουν και να εμποδίζουν τις δυνάμεις του εχθρού που πλησιάζουν, αλλά και να τις ανακατευθύνουν προς τοποθεσίες όπου μπορούν να τις αντιμετωπίσουν.

Η ανάπτυξή τους αποτελεί μέρος της εργαλειοθήκης πολλών στρατιωτικών δυνάμεων και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, για να είναι χρήσιμα, απαιτείται επιδέξια τοποθέτηση των εμποδίων, καθώς και αποτελεσματική παρατήρηση και τοποθέτηση συστημάτων πυροβολικού για τη φύλαξή τους.

Ο Αυστραλός στρατηγός εν αποστρατεία, Μικ Ράιαν, δήλωσε ότι οι αυξανόμενες ρωσικές προσπάθειες για την τοποθέτηση εμποδίων θα μπορούσαν να αντανακλούν τόσο στρατιωτικές όσο και εσωτερικές πολιτικές ανάγκες.

Again we see reports of more extensive obstacle belts being constructed by the Russians in occupied #Ukraine. This tells us a few things – a thread on the political and military utility of these obstacles. 1/19 🧵 https://t.co/S7N4MfqnPG

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 8, 2022