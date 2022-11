Την ώρα που το κομφούζιο με τις απολύσεις στο Twitter συνεχίζεται, το νέο αφεντικό του δηλώνει ότι στόχος της πλατφόρμας είναι να γίνει η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, μια δήλωση που οδήγησε σε συζητήσεις για το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος και ποιος κρίνει τι είναι αληθές ή όχι.

Μόλις μια εβδομάδα αφότου ο Έλον Μασκ εξαγόρασε την εταιρεία για 44 δις. δολάρια, τα δραστικά μέτρα που έχει ανακοινώσει, όπως η απόλυση του μισού προσωπικού και η χρέωση για τους πιστοποιημένους λογαριασμούς δίνουν μια εικόνα για το πώς θα μεταμορφωθεί η πλατφόρμα στα χέρια του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Το προσωπικό της Twitter παραμένει ωστόσο σε σύγχυση, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι που απολύθηκαν το Σάββατο κλήθηκαν να επιστρέψουν στην εταιρεία, όπως ανέφερε την Κυριακή το Bloomberg.

Στο μεταξύ, εταιρείες όπως η Volkswagen αποσύρουν προσωρινά τις διαφημίσεις τους από το Twitter, με τον Μασκ να ισχυρίζεται ότι οι διαφημιστές υποκύπτουν στις πιέσεις ακτιβιστών, οι οποίοι ανησυχούν για το σχέδιο χαλάρωσης των ελέγχων στις αναρτήσεις.

«Το Twitter πρέπει να γίνει μακράν η πιο ακριβής πηγή πληροφοριών για τον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας» δήλωσε με tweet του ο Μασκ την Κυριακή.

Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That’s our mission.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022