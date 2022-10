Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο σκάφη συγκρούστηκαν σήμερα στη Θάλασσα του Βάντεν, ενώ ένα παιδί παραμένει αγνοούμενο, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Ένα πορθμείο και ένα μικρότερο θαλάσσιο ταξί συγκρούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα και οι επτά επιβαίνοντες στο μικρότερο σκάφος να πέσουν στο νερό. Δύο έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις διασώθηκαν λίγο μετά τη σύγκρουση.

Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τα αίτια της σύγκρουσης.

By de oanfarring op de Waadsee tusken de fearboat Tiger fan Rederij Doeksen en de wettertaksy Stormloper binne twa minsken om it libben kaam. In jonge fan tolve jier wurdt noch fermist. Mooglik wurdt der noch in persoan fermist. #Terschelling ▶️ https://t.co/s5Ad4qUd4c pic.twitter.com/4L1p0rbvFP

