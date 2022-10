H αναβίωση των Teletubbies είναι γεγονός. Η δημοφιλής παιδική σειρά με τους Τίνκι Γουίνκι, Λα-Λα, Ντίπσι και Πο επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από το Netflix.

Στα 26 νέα επεισόδια, διάρκειας 12 λεπτών έκαστο, οι ήρωες θα μπουν σε νέες περιπέτειες που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 14 Νοεμβρίου ενώ το τρέιλερ κυκλοφόρησε και έχει δικάσει το κοινό.

Παρόλο που ο σχεδιασμός των Teletubbies δεν απέχει πολύ από το παιδικό του 1997, οι δημιουργοί αποφάσισαν να αλλάξουν το μωρό που καλημερίζει το κοινό.

Πρόκειται για το δημοφιλές Sun Baby, ένα μωρό – ήλιο που εμφανιζόταν στην αρχή κάθε επεισοδίου σε μορφή CGI. Αυτό πλέον αντικαταστάθηκε από ένα άλλο μωρό, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό.

Συγκεκριμένα, δεν έχει καμία απόχρωση του κίτρινου ή κάποιου χαρακτηριστικού που να θυμίζει ότι είναι το μωρό – ήλιος και πολλοί χρήστες αντιδρούν.

«Μου κατέστρεψαν την παιδική μου ηλικία», «Ειλικρινά το Sun Baby με ενοχλεί πολύ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει το κεφάλι του μωρού κίτρινο για να θυμίζει ήλιο όπως οι άλλες εκδοχές. Εδώ μοιάζει με ένα τεράστιο κεφάλι μωρού που επιπλέει στον ουρανό, είναι απλά περίεργο», «Πού πήγε το Sun Baby;», «Είναι τρελοί. Γιατί άλλαξαν το Sun Baby για τα νέα Τeletubbies;», «Τα Teletubbies επιτέλους επιστρέφουν», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια στο Twitter.

how the fuck you gonna have teletubbies without the baby sun??? get over yallself

Bro they didn’t even make the babies blend into the sun, they just cut out baby heads and had them float through the sky. THis is an OUTRAGE and MY CHILDHOOD IS RUINED and I will be making a 12 hour rant video about how the Netflix Teletubbies reboot is garbage 😡😡😡😡😡😡 https://t.co/Yiz5xY8C9k pic.twitter.com/2iDqECyVzD

— THE PIKMIN 4 IS REAL (@Schaffrillas) October 18, 2022