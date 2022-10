Την ανάγκη προετοιμασίας «από σήμερα» για μελλοντικές πανδημίες τόνισε ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που διεξάγεται ως αύριο Τρίτη στο Βερολίνο.

«Για να το επιτύχουμε, πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα και να ακούσουμε την επιστήμη, δημιουργώντας πιο στενά συνεργαζόμενο δίκτυο και αναγνωρίζοντας πιο γρήγορα τους κινδύνους», είπε ο κ. Σολτς, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη σημασία της επιστήμης στην πολιτική.

Η πανδημία του κοροναϊού και η πολιομυελίτιδα αποτελούν τα βασικά θέματα της Συνόδου. Για την καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας, ήδη στην έναρξη της Συνόδου, το Ιδρυμα «Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς» δεσμεύθηκε να διαθέσει 1,2 δισ. δολάρια.

«Η εκρίζωση της πολιομυελίτιδας είναι εφικτή, όμως ανεξάρτητα από το πόσο μακριά έχουμε φτάσει, η ασθένεια παραμένει απειλή», δήλωσε ο συμπρόεδρος του Ιδρύματος Μπιλ Γκέιτς. Τα χρήματα θα διατεθούν στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της Πολιομυελίτιδας (GPEI) έως το 2026.

Οι εργασίες της Συνόδου σταμάτησαν νωρίτερα από το προγραμματισμένο, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς από ακτιβιστές για το κλίμα, όπως έγινε κατόπιν γνωστό.

«Κάποιος χτύπησε τον συναγερμό. Φαίνεται ότι δεν υποστηρίζει τις συζητήσεις μας εδώ. Διαμαρτύρονται για το κλίμα και άλλα τέτοια και πιστεύουν ότι έτσι θα βελτιώσουν τη συζήτηση. Ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσεις τη συζήτηση δεν είναι όμως να μην ακούς», δήλωσε ο κ. Σολτς, εμφανώς ενοχλημένος από το επεισόδιο.

Την ευθύνη για τη δράση ανέλαβε η ομάδα «Scientist Rebellion». Περίπου 60 άτομα είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν μπροστά στο ξενοδοχείο όπου διεξάγεται η Σύνοδος (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

We would like to draw particular attention to the #climatefailure of the German government and demand urgent safety measures from it.

That’s why we interrupted Chancellor Scholz’s #WHS2022 opening speech several times by the #fire alarm going off in the building. pic.twitter.com/0Q6qSeqXMC

— Scientist Rebellion (@ScientistRebel1) October 16, 2022