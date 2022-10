Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μίλησε χθες Τρίτη για «περίπου εκατό» νεκρούς εξαιτίας των κατολισθήσεων που χτύπησαν το Σάββατο την πόλη Λας Τεχερίας, σε κεντρικό-βόρειο τομέα της χώρας της Λατινικής Αμερικής (η γυναίκα στη φωτογραφία του Gaby Oraa/Reuters, επάνω, θρηνεί την εγγονή της που χάθηκε στις λάσπες).

«Στα περίπου εκατό θύματα»

«Εχουν ήδη ανασυρθεί 39 πτώματα», δήλωσε ο κ. Μαδούρο στη δημόσια τηλεόραση VTV. «Και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός αγνοουμένων: αγνοείται η τύχη 56 ανθρώπων. Θα φθάσουμε στα περίπου εκατό θύματα σε αυτή την τραγωδία, σε αυτή τη φυσική καταστροφή», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στη Λας Τεχερίας θεωρούν πως είναι απίθανο πλέον να βρεθούν επιζήσαντες στην πόλη κάπου 50.000 κατοίκων.

My thoughts & prayers are with the people of #Tejerias #Venezuela after floods and rain killed at least 18 people overnight in a city part of #Aragua My condolences to the victims’ families & wishing a speedy recovery to those injured #Solidarity 🇻🇪

pic.twitter.com/lPOZ5f0SeP — Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) October 9, 2022

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στην Τεχερίας σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς, καταστήματα που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, κατολισθήσεις λάσπης, δέντρα που παρασύρθηκαν από ορεινό όγκο σκορπισμένα στους δρόμους.

🚨🇻🇪#Venezuela: At least 22 people have been killed and more than 50 are still missing after a landslide swept away homes in Venezuela following days of torrential rain and flooding. pic.twitter.com/996Ikoa1nW — Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 11, 2022

«Χάσαμε αγόρια και κορίτσια»

Χίλιοι άνθρωποι συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ρεμίχιο Σεμπάγιος Ιτσάσο, που πήγε στην πόλη για να δει το εύρος των ζημιών. «Χάσαμε αγόρια και κορίτσια», είπε η αντιπρόεδρος Ροδρίγκες, «αυτό που έγινε είναι τραγωδία».

At least 22 people are dead and up to 50 are missing after large scale flooding and a landslide in Las Tejerías, Aragua last night #Venezuela pic.twitter.com/874VUy6m56 — CNW (@ConflictsW) October 9, 2022

Το 1999, τεράστιες κατολισθήσεις είχαν στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 10.000 ανθρώπους στην πολιτεία Βάργκας, 25 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκας.