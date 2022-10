Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία προκαλεί ανησυχία.

Κατά την διάρκεια συνάντησης που είχαν στην Αγία Πετρούπολη, η οποία μεταδόθηκε από την ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Πούτιν είπε στον Γκρόσι ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στον διάλογο και μπορεί να συζητήσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού.

Russian President Vladimir Putin tells IAEA Chief Grossi, that the issue of nuclear activity is being highly politicised pic.twitter.com/kxxIWE7nbv

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 11, 2022