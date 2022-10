Τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου – φωτορεπόρτερ μετά την πορεία κατοίκων που αντιδρούν για τα έργα που δρομολογούνται στο Λόφο Στρέφη, καταγγέλουν φορείς αλλά και ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter. Όπως καταγράφεται στα παρακάτω βίντεο, τα οποία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, τα ΜΑΤ κυνηγούν πολίτες στα Εξάρχεια, ενώ χτυπούν τον δημοσιογράφο, Ράιαν Τόμας που κάλυπτε τα γεγονότα και τις επιθέσεις της Αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών.

Το βίντεο σοκάρει, καθώς απομονώνουν τον δημοσιογράφο και ο αστυνομικός τον χτυπάει και τον κλωτσάει βίαια προκαλώντας την οργή πολιτών που ακούγονται να φωνάζουν καταδικάζοντας τη στάση των δυνάμεων της αστυνομίας.

Ο δημοσιογράφος έχει δημοσιεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό του στον λογαριασμό του στο Twitter.

Thanks to the Athens cop that kicked the s*** out of me tonight while shooting as a journalist#antireport #εξαρχεια #Exarcheia #athens pic.twitter.com/8iehYhq4sn

— Ryan Thomas (@ryanthomasphoto) October 3, 2022