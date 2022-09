Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ αναφέρθηκε χθες Πέμπτη στην αυτιστική κόρη του κατά τη διάρκεια της ομιλίας που απηύθυνε στην 77η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Έχω ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Τη λένε Γιαελί. Είναι αυτιστική. Δεν μιλάει», ανέφερε ο κ. Λαπίντ.

Αναφέρθηκε σ’ αυτήν για να θίξει τον πόλεμο 11 ημερών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του και παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας τον Μάιο του 2021, όταν από τον θύλακα όπου κυβερνά η Χαμάς εκτοξεύονταν ρουκέτες εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Το Ισραήλ ενεπλάκη σε πόλεμο-αστραπή 11 ημερών με τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις εκείνο τον μήνα. Από τη 10η έως την 21η Μαΐου, 260 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων μαχητές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ στο Ισραήλ, ρίψεις ρουκετών από τη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο 13 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιώτη, κατά την αστυνομία και τον στρατό.

Great speech from @yairlapid at #UNGA in New York. Particularly strong moment here: pic.twitter.com/ukc7SyiIgn

— David Alexander (@davidalxnder) September 22, 2022