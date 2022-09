Μια βόλτα στο Central Park έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξάφνιασε με την παρουσία του τους περιπατητές του πάρκου αλλά εμφανίστηκε προσιτός και καταδεκτικός με τον κόσμο που τον πλησίασε.

Μάλιστα χαιρέτησε δια χειραψίας μια γυναίκα εβραϊκής καταγωγής ενώ δέχθηκε να καθίσουν δίπλα του στο παγκάκι, να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με ένα ζευγάρι – πάντα υπό την παρουσία κάμερας.

Περίπου 150 ηγέτες – ανάμεσά τους και ο Ερντογάν – αναμένεται να συγκεντρωθούν αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τις χώρες να παραμένουν βαθιά διχασμένες αναφορικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Turkish President Erdogan takes a stroll, interacts with people in Central Park, New York City as he is in the US to attend the 77th UN General Assembly session pic.twitter.com/yJmSjBGBSa

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 18, 2022