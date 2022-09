Την κατάταξη με τις δέκα πόλεις που φιλοξενούν τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη παρουσιάζει με σχετική έκθεση της, η εταιρεία Henley & Partners.

Στην κατάταξη περιλαμβάνονται άνθρωποι με αξία περιουσίας πολλών δισεκατομμυρίων.

Η εταιρεία Henley & Partners, συμβουλεύει τους εύπορους ανθρώπους σε θέματα ιθαγένειας και διαμονής, κατέταξε τις 20 πλουσιότερες πόλεις του κόσμου για το 2022.

Η αμερικανική μεγαλούπολη φιλοξενεί 345.600 εκατομμυριούχους, συμπεριλαμβανομένων 737 εκατομμυριούχων με πλούτο τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και 59 δισεκατομμυριούχων. Η Νέα Υόρκη είναι το οικονομικό κέντρο των ΗΠΑ και η πλουσιότερη πόλη στον κόσμο με βάση διάφορες μετρήσεις.

New York takes the top spot as the city with the highest population of millionaires in the Henley Global Citizens Report Q3 2022. See the full ranking and read insights from our experts in the latest report.https://t.co/yuYKRVaP58

