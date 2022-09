Ο ΟΗΕ κάλεσε για μία ακόμη φορά τους Ταλιμπάν να λάβουν «έκτακτα μέτρα» προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία θηλέων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν, χαρακτηρίζοντας το κλείσιμό τους εδώ κα ένα χρόνο «επονείδιστη» πράξη «χωρίς προηγούμενο».

«Σήμερα Κυριακή συμπληρώνεται ένας χρόνος αποκλεισμού των κοριτσιών στο Αφγανιστάν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένας χρόνος χαμένων γνώσεων και ευκαιριών που δεν θα ξαναβρούν ποτέ. Τα κορίτσια έχουν θέση στο σχολείο. Οι Ταλιμπάν πρέπει να τα αφήσουν να επιστρέψουν», έγραψε στο Twitter ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Sunday marks one year since girls were banned from attending high school in Afghanistan.

A year of lost knowledge and opportunity that they will never get back.

Girls belong in school. The Taliban must let them back in.

