Με αφορμή τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket 2022, το μεγαλύτερο υπαίθριο εμπορικό πάρκο στην Ελλάδα υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με ένα δυναμικό και πολυσυλλεκτικό οικογενειακό γεγονός αφιερωμένο στο μπάσκετ.

Συγκεκριμένα από τις 2 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, ο υπαίθριος χώρος του πάρκου αποκτά και προσφέρει δωρεάν για το κοινό του ένα μεγάλο και πολυθεματικό πρόγραμμα αποτελούμενο από:

Γήπεδο 3Χ3

Ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο 3Χ3 ευρωπαϊκών προδιαγραφών θα δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλήματος να παίζουν καθημερινά καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των καταστημάτων.

Τα Σαββατοκύριακα στο γήπεδο θα διεξάγονται μοναδικά “Τουρνουά 3Χ3” και διαγωνισμοί για μικρούς και μεγάλους, όπως το “Beat The Clock / Get In The Zone” όπου θα μάθουμε ποιοι θα καταφέρουν να ρίξουν τις περισσότερες βολές, αλλά και ποιοι θα βάλουν τα περισσότερα καλάθια για να κερδίσουν!

Προβολές αγώνων και ταινιών

Στην καρδιά του πάρκου μια γιγαντοοθόνη, άνετες σεζλόνγκ και πουφ σε περιμένουν να κάνεις την καλύτερη στάση για να απολαύσεις ζωντανά τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket 2022, να δεις κινηματογραφικές ταινίες με θέμα το Basket καθώς και απολαυστικά ειδικά επιμελημένα στιγμιότυπα με τις καλύτερες στιγμές αλλά και τα epic fail του αθλήματος!

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος Retro Games

Οι απανταχού λάτρες του αθλήματος θα βρουν τον χώρο τους. Ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο υπό το concept “It’s all about games” θα περιμένει το κοινό στο κέντρο του πάρκου για να ζήσει μοναδικές εμπειρίες. Ένα αφιέρωμα σε Retro Games και Analog Μini Games με θέμα το μπάσκετ, αλλά και παιχνίδια με στόχο τη διάδραση γονέων και παιδιών, θα χαρίσουν στους επισκέπτες στιγμές τρελής διασκέδασης αλλά και σούπερ δώρα!

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος Gaming Corner 2Κ23

Οι λάτρεις των Video Games αποκτούν το δικό τους στέκι στο μεγάλο γεγονός “Back To Basket” στο Smart Park! Ένα θεματικό περίπτερο βασισμένο στο κορυφαίο basketball video game δίνει την ευκαιρία σε όλο το κοινό να παίξει και να διασκεδάσει με τον τίτλο “2K23” στην αγαπημένη του κονσόλα (XBox, Nintendo & Playstation) αλλά και να γνωρίσει αγαπημένους gamers από κοντά.

“Basketball Trivia”

Η καλαθοσφαίριση, γνωστή και ως μπάσκετ, εντάχθηκε επίσημα ως ολυμπιακό άθλημα στο πρόγραμμα στην Ολυμπιάδα του Βερολίνου το 1936. Εσύ το ήξερες αυτό; Αν όχι, έχεις πολλά να μάθεις και μάλιστα από τους καλύτερους.

Τι σημαίνει αυτό; Ο Μάκης Παπασημακόπουλος και ο Αλέξανδρος Μαλιάτσης, θα δώσουν το παρόν για ένα παιχνίδι γνώσεων, διασκεδάζοντας με το κοινό και διδάσκοντας τα μυστικά αγαπημένου σε όλους αθλήματος.

