Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για να σωθεί η ζωή της 9χρονης προσφυγοπούλας Aya που έχει εγκλωβιστεί με άλλα 40 περίπου άτομα σε νησίδα του Έβρου. Το κορίτσι είναι σε σοβαρή κατάσταση καθώς το έχει τσιμπήσει σκορπιός. Ο φόβος να έχει τη μοίρα της 5χρονης Μαρίας Α. που πέθανε πριν από λίγες μέρες στη συγκεκριμένη νησίδα από την ίδια αιτία είναι πραγματικός, καθώς δεν της έχει παρασχεθεί καμία ιατροφαρμακευτική βοήθεια ενώ οι συνθήκες που επικρατούν στη νησίδα που εξελίσσεται σε ένα no man΄s land, είναι εξαιρετικά δύσκολες και εγκυμονούν κινδύνους και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναληφθεί καμία πρωτοβουλία για να παρασχεθεί βοήθεια στους πρόσφυγες ούτε για να μεταφερθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή ούτε σε καθαρό νερό.

Η ΕΛ.ΑΣ. επιμένει στην αναφορά της ότι το κομμάτι γης που βρίσκονται δεν ανήκει στην ελληνική επικράτεια και έχουν ενημερώσει για αυτόν τον λόγο τις τουρκικές αρχές. Η Τουρκία από την άλλη αναφέρει ότι το έδαφος δεν ανήκει στη δικαιοδοσία της.

Το αποτέλεσμα είναι άνθρωποι να πεθαίνουν αβοήθητοι και η σορός της πεντάχρονης Μαρίας Α. να παραμένει για μέρες χωρίς ταφή.

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και χιλιάδες ανθρώπους στα social media που ζητούν από τον υπουργό Μετανάστευσης να παρέμβει για να μην θρηνήσουμε κι άλλες ανθρώπινες ζωές. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και στα διεθνή ΜΜΕ ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε από το ελληνικό κράτος να πραγματοποιήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς και να παράσχει ιατρική υποστήριξη, πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια τροφή και νερό.

Ρεπορτάζ του Channel4 δημοσιεύει βίντεο από τη «νησίδα της Ελλάδας» όπως αναφέρει, όπου η Μπαϊντά, 27χρονη πρόσφυγας από τη Συρία μιλά για τα όσα συνταρακτικά έχουν συμβεί στην ομάδα των προσφύγων από τη στιγμή που προσπάθησαν να πατήσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται σκληρές εικόνες από τους ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί.

«Είμαι εδώ σε ένα νησί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με 39 ακόμα άτομα. Μαζί μας είναι η γιαγιά μου 70 ετών, και μία έγκυος στον 8ο μήνα με συσπάσεις που φοβάμαι ότι θα γεννήσει εδώ. Η πεντάχρονη Μαρία πέθανε από το θανατηφόρο δάγκωμα σκορπιού. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να τη βοηθήσω. Η μεγαλύτερη αδερφή της Αya, εννέα ετών, δαγκώθηκε από σκορπιό το ίδιο βράδυ. Το 9χρονο κορίτσι ψήνεται στον πυρετό. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρει μέχρι το πρωί. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας, έχω κουραστεί.

Τι θα συμβεί; Μπορεί όλοι να πεθάνουμε το πρωί. Το νησί είναι γεμάτο σκορπιούς και φίδια. Αυτή είναι η κόλαση επί της γης και κανείς δεν μας βοηθάει.

Οι Τούρκοι μας χώρισαν σε δύο ομάδες σαν να είμασταν ποδοσφαιρική ομάδα και μας πέταξαν σε αυτό το νησί. Είμαστε το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο χώρες. Δεν μας θέλουν, δεν μας ακούν, δεν μας βοηθούν».

Η ίδια καταγγέλλει ακόμα ότι δύο πρόσφυγες πνίγηκαν και ένας πέθανε από ξυλοδαρμό από τις ελληνικές αρχές στην προσπάθειά τους να μπουν σε ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των προσφύγων που αναφέρουν και ανθρωπιστικές οργανώσεις, η ομάδα τους είχε επαναπροωθηθεί από τις ελληνικές αρχές καθώς είχαν συλληφθεί άτυπα μόλις είχαν περάσει στην ελληνική όχθη. Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι τρεις έχασαν τη ζωή τους τότε.

Ένας Σύρος, που πέθανε κατά τη διάρκεια άγριου ξυλοδαρμού του, και δύο ακόμη από πνιγμό, αφού σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, αστυνομικοί τους ανάγκασαν να βγάλουν τα ρούχα τους και να πέσουν στο ποτάμι, κολυμπώντας μέχρι την τουρκική όχθη, ενώ δεν γνώριζαν κολύμπι. Στην Τουρκία μπήκαν σε κέντρα κράτησης αλλά όπως καταγγέλλουν στη συνέχεια τους πίεσαν να περάσουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, διαφορετικά τους απείλησαν ότι θα τους απέλαυναν στη Συρία.

Οι αντιδράσεις πληθαίνουν τόσο από τα κόμματα όσο και από απλούς ανθρώπους στα social media που ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει. Ακόμα κι αν η νησίδα δεν είναι ελληνικό έδαφος όπως επιμένει η ΕΛ.ΑΣ., το γεγονός ότι πεθαίνουν μικρά παιδιά στα σύνορά μας δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό ως λίγο πολύ «φυσικό φαινόμενο».

Η ελληνική κυβέρνηση σταθμίζοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής αλλά και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες μπορεί να προχωρήσει σε συνεννόηση με την τουρκική πλευρά και να αναλάβει να προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζονται οι πρόσφυγες ή να κινητοποιήσει διεθνείς οργανώσεις για τη διάσωσή τους, τονίζουν ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Χαρακτηριστικό της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας είναι τα χιλιάδες σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα για το γεγονός ότι η προσφύγισσα μάνα προσπαθεί να θάψει το πεντάχρονο παιδί της όπως πρέπει, διατηρώντας το σώμα του στα κρύα νερά του Έβρου. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Εισαγγελία Ορεστιάδας ενώ και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες έχει δημοσιεύσει το στίγμα με την τοποθεσία τους και καλεί και αυτό σε συλλογή υπογραφών στη διεθνή καμπάνια που ζητά από τις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των προσφύγων.

