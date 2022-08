Πατέρας δύο ανηλίκων αγοριών ήταν ο άνδρας που έπεσε, λίγα δευτερόλεπτα μετά την σύζυγό του, την ημέρα των γενεθλίων του από τον 6ο όροφο διαμερίσματος στο Μπρονξ της Νέας Υόρκη. Εργαζόταν ως ηθοποιός και σκηνοθέτης και κατάγονταν από την Αλβανία.

Ο Φλοριάντ Μπελιού, 35 ετών, και η σύζυγός του Oρνέλα Σέχι, 28 ετών, βρέθηκαν στην πίσω αυλή της πολυκατοικίας που διέμεναν γύρω στις 9:15 το πρωί του Σαββάτου, δήλωσαν αστυνομικές πηγές στη New York Post.

Οι γείτονες είπαν ότι άκουσαν φωνές λίγο πριν το ζευγάρι βρεθεί στο κενό και οι ερευνητές εξετάζουν αν του θανατηφόρου περιστατικού προηγήθηκε καυγάς μεταξύ του 35χρονου και της 28χρονης.

Οι μικροί τους γιοι, ηλικίας 6 και 2 ετών, βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα εκείνη τη στιγμή, ενώ ένας γείτονας ανέφερε πως άκουσε ένα παιδί να φωνάζει:

«Μαμά! Μαμά!» μετά την πτώση τους.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι ο Μπελιού είχε αναφερθεί στο παρελθόν ως «συναισθηματικά διαταραγμένος» και ήταν αγνοούμενος για ένα διάστημα τον Απρίλιο, πριν η αστυνομία τον εντοπίσει.

Ωστόσο, ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ αναφορές για ενδοοικογενειακή βία που να σχετίζεται με το ζευγάρι, το οποίο μετακόμισε στο κτίριο, σε γειτονιά του Μπρονξ μόλις πριν από τέσσερις μήνες.

