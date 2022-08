Η κυβέρνηση του Κοσόβου αποφάσισε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα να αναβάλει για έναν μήνα την εφαρμογή νέων κανόνων στα σύνορα με τη Σερβία που προκάλεσαν εντάσεις χθες στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου Σέρβοι έστησαν οδοφράγματα και αστυνομικοί ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά.

Παρέμβαση ΗΠΑ

Η αναβολή ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση έπειτα από συνάντηση με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Κόσοβο, Τζέφρι Χόνεβιερ.

Οι νέοι κανόνες, που επρόκειτο να τεθούν σε εφαρμογή σήμερα, προέβλεπαν ότι όποιος εισέρχεται στο Κόσοβο με σερβικό δελτίο ταυτότητας όφειλε να προμηθεύεται προσωρινό έγγραφο (φωτογραφία, κάτω) με το οποίο θα του δίνεται άδεια παραμονής για 90 ημέρες.

Η Πρίστινα εξάλλου έδωσε προθεσμία δύο μήνες στους Σέρβους του Κοσόβου να αντικαταστήσουν τις σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας στα αυτοκίνητά τους με πινακίδες του Κοσόβου.

🚨🇽🇰🇷🇸Just in: Armored vehicles of the #Kosovo special forces arrive in the city of Kosovska Mitrovica to stop potential aggression by #Serbia. pic.twitter.com/RFTSao4ZhO — Terror Alarm (@terror_alarm) July 31, 2022

Ο κοσοβάρος πρωθυπουργός Αλμπιν Κούρτι έκανε λόγο χθες Κυριακή για μέτρα ανταπόδοσης, καθώς η Σερβία – που δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της πρώην επαρχίας της όπου πλειοψηφεί το αλβανικό στοιχείο, η οποία ανακηρύχθηκε το 2008 – απαιτεί τα ίσα από τους Κοσοβάρους που εισέρχονται στην επικράτειά της.

Μεγάλη ένταση

Τα μέτρα προκάλεσαν μεγάλη ένταση χθες στο βόρειο Κόσοβο, όπου ζει η σερβική μειονότητα.

🇷🇸 #Kosovo Special Forces move the #Serbia border

A new war could have started this night because of the Kosovo decision to stop recognizing Serbian documents and license plates from today.

After a ‘hot’ night the decision was postponed till September#Kosowo #KosovoIsSerbia pic.twitter.com/4gcUu2DsNQ — Owari no Ōutsuke (@owarino_outsuke) August 1, 2022

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι άνδρες της δέχθηκαν πυρά, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, και ότι στήθηκαν οδοφράγματα σε δρόμους που οδηγούν στη Σερβία (φωτογραφία, κάτω). Δυο σημεία διέλευσης έκλεισαν.

Στην ανακοίνωσή της (έγγραφο, κάτω), η κυβέρνηση του Κοσόβου απαίτησε «όλα τα οδοφράγματα να αρθούν και να αποκατασταθεί πλήρως η ελευθερία της κίνησης» σήμερα.

Επίσης, ευχαρίστησε του διεθνείς παράγοντες και ιδιαίτερα τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Πρίστινα για τη μεσολάβησή τους προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καλωσόρισε μέσω Twitter την απόφαση που έλαβε η Πρίστινα, καλώντας με τη σειρά του «να αρθούν αμέσως όλα τα οδοφράγματα».

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς μετά από σύσκεψη που είχε τα μεσάνυχτα με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ικανοποιημένος που επικράτησε η λογική.

«Η Σερβία θα νικήσει»

«Εργαζόμαστε για να ηρεμήσουν τα πράγματα, αυτό είναι το σημαντικότερο για μας και όσο κι αν είναι δύσκολο δεν παραδινόμαστε και στο τέλος η Σερβία θα νικήσει» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Βούτσιτς.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες Σέρβοι του Κοσόβου συγκέντρωσαν φορτηγά, βυτιοφόρα και άλλα βαριά οχήματα σε δρόμους που οδηγούν στα σημεία διέλευσης Γιάρινιε και Μπρνιακ.

Οι Σέρβοι του Κοσόβου δεν αναγνωρίζουν την εξουσία της Πρίστινας, ούτε την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Παραμένουν πιστοί στο Βελιγράδι, από το οποίο εξαρτώνται οικονομικά.

🇽🇰Dozens of Kosovo police vehicles reportedly left Pristina for Mitrovica as part of a new convoy pic.twitter.com/SZXfVkWBBq — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 31, 2022

Σε διάγγελμά του χθες ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι η κατάσταση «δεν ήταν ποτέ πριν τόσο περίπλοκη» στο Κόσοβο για τη Σερβία και τους Σέρβους που ζουν εκεί.

The moment of the attack with firearms on the #Kosovo Police pic.twitter.com/9mQ8ZnPt5w — Lorik hysenaj (@lorik_hysenaj) July 31, 2022

Μίλησε για ατμόσφαιρα «αναβρασμού» και διεμήνυσε πως εάν οι Σέρβοι του Κοσόβου γίνουν στόχος επίθεσης, «η Σερβία θα νικήσει».

Πυροδοτεί «ταραχές»

Από την πλευρά του, ο Αλμπιν Κούρτι κατηγόρησε τον κ. Βούτσιτς πως πυροδοτεί «ταραχές». «Οι επόμενες ώρες, ημέρες και εβδομάδες μπορεί να είναι δύσκολες και προβληματικές», προειδοποίησε ο κοσοβάρος πρωθυπουργός μέσω Facebook.

Τον Σεπτέμβριο στο βόρειο Κόσοβο είχαν επίσης υπάρξει εντάσεις, μετά την απόφαση της Πρίστινας να απαγορεύσει την κυκλοφορία αυτοκινήτων με σερβικές πινακίδες στο έδαφος της χώρας. Καταγράφονταν καθημερινές διαδηλώσεις και αποκλεισμοί δρόμων προς τις δύο συνοριακές διελεύσεις.

Η δύναμη του NATO στο Κόσοβο, η KFOR, ανακοίνωσε (έγγραφο, κάτω) χθες Κυριακή πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι έτοιμη να επέμβει «εάν τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα».

Ιταλοί στρατιωτικοί θεάθηκαν στη Μιτρόβιτσα χθες. Η δύναμη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού διαθέτει κάπου 3.770 στρατιωτικούς.

Just in – Reports of a US helicopter of the NATO peacekeeping forces «KFOR» in #Kosovo, flying near the border of #Serbia monitoring the ground. pic.twitter.com/fI7m9g90q4 — 🅰🅻🅴🆁🆃 🅲🅷🅰🅽🅽🅴🅻 (@AlertChannel) July 31, 2022

Το 2013, τα μέρη συμφώνησαν να αρχίσουν διάλογο με την υποστήριξη της ΕΕ, προκειμένου να επιλυθούν οι διαφορές τους και να εξομαλυνθούν οι σχέσεις τους, αλλά ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί.

Αντίδραση της Ρωσίας

Η κρίση στο Κόσοβο προκάλεσε επίσης αντίδραση της διπλωματίας της Ρωσίας, η οποία τάχθηκε στο πλευρό των Σέρβων.

«Οι ηγέτες των Αλβανών του Κοσόβου γνωρίζουν ότι οι Σέρβοι δεν θα παραμείνουν αδιάφοροι όταν απειλούνται άμεσα οι ελευθερίες τους και σκόπιμα κλιμακώνουν την κατάσταση για να πυροδοτήσουν στρατιωτικό σενάριο.

»Φυσικά, στόχος των αιχμηρών επιθέσεων είναι και το Βελιγράδι, το οποίο η Δύση θέλει να εξουθενώσει περαιτέρω χρησιμοποιώντας αλβανικά χέρια», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ.