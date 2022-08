Ο υπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Francois Lenoir) εξέφρασε ικανοποίηση χθες Κυριακή για την απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση του Κοσόβου να αναβάλει ως την 1η Σεπτεμβρίου το σχέδιό της να απαιτεί από τους Σέρβους που ζουν σε αυτό να έχουν πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Πρίστινα καθώς και την αντικατάσταση εγγράφων τους.

Η κυβέρνηση του Κοσόβου αποφάσισε να αναβάλει την εφαρμογή της απόφασης αυτής εξαιτίας της έντασης που προκλήθηκε σε κοινότητες Σέρβων, με οδοφράγματα και επεισόδια με την αστυνομία.

Δείτε ακόμα – Κόσοβο: Παρέμβαση ΗΠΑ για εκτόνωση της έντασης – Υποχώρηση Κούρτι για… 30 ημέρες

«Αναμένω όλα τα οδοφράγματα να απομακρυνθούν αμέσως», ανέφερε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι τα «ανοικτά ζητήματα» πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω του «διαλόγου που διευκολύνεται από την ΕΕ» και η έμφαση να δοθεί στη «συνολική εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Κοσόβου και της Σερβίας», κάτι απαραίτητο για «τις ενταξιακές τους πορείες».

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately. Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths

Νωρίτερα, ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον διάλογο Βελιγραδίου- Πρίστινας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, σε ανάρτησή του στο Twitter χαιρέτισε την απόφαση του Κοσόβου να αποδεχθεί την πρόταση, όπως γράφει, του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, την Ασφάλεια και την Αμυνα, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του Κοσσυφοπεδίου να αποδεχθεί @JosepBorrellF πρόταση για αναβολή κατά 1 μήνα. Η ΕΕ αναμένει να αρθούν αμέσως όλα τα οδοφράγματα. Ο HRVP Borrell κάλεσε το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να συμμετάσχουν σε διάλογο για το μέλλον. Ευγνώμων στην @USAmbKosovo για ισχυρή υποστήριξη» έγραψε ο κ. Λάιτσακ.

Welcome decision by Kosovo to accept @JosepBorrellF proposal to postpone by 1 month. EU expects all roadblocks to be removed immediately. HRVP Borrell invited Kosovo & Serbia to engage in dialogue on way forward. Grateful to @USAmbKosovo for strong support.

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) July 31, 2022