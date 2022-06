Η Μίλαν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Σβεν Μπότμαν, τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος περιγράφεται από τους ειδικούς ως ο νέος Φαν Ντάικ.

Ο 22χρονος διεθνής άσος της Λιλ είχε προτάσεις από Νιούκαστλ και Τότεναμ, αλλά η ομάδα του Μιλάνου ήρθε σε προφορική συμφωνία μαζί του, προσφέροντας του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ απομένει η συμφωνία με τη Λιλ.

Και ίδιος ο Μπότμαν επιβεβαίωσε πως είναι σ’ επαφές με την πρωταθλήτρια Ιταλίας: «Ελπίζω σύντομα να υπάρξει κατάληξη στις επαφές και να πάνε όλα καλά». Το κόστος της μεταγραφής θα φθάσει τα 32 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η Μίλαν είναι στις τελικές επαφές με τη Λιλ και για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Φρανκ Κεσί, ο οποίος μετακινήθηκε στην Μπαρτσελόνα.

AC Milan are still working on Renato Sanches as top target for the midfield. Negotiations on with Lille, as Milan want Sanches after talks opened last January. 🔴⚫️ #ACMilan

AC Milan are Lille are in contact also for Sven Botman, who’s part of Newcastle list. pic.twitter.com/QsnBVxCyoE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022