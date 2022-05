Μια δεξαμενή νιτρικού οξέος χτυπήθηκε από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη πόλη Σεβεροντονέτσκ, πάνω στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Λουγκάνσκ Σέρχι Γκαϊντάι.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο Γκαϊντάι κάλεσε τους κατοίκους να μην βγουν από τα καταφύγια ώστε να μην διατρέξουν κίνδυνο από τα τοξικά αέρια που ενδεχομένως να εκλυθούν από τη δεξαμενή.

Ο Γκαϊντάι ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται ένα μεγάλο, ροζ νέφος στον ουρανό της πόλης. Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τυχόν θύματα.

A tank with nitric acid was hit.HNO3 is highly corrosive&poisonous to humans if inhaled,swallowed or upon contact with the skin. #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/F7oqTvNNtd

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν σχεδόν το μισό Σεβεροντονέτσκ, συνεχίζοντας την προέλασή τους στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο κέρδιζε τη διπλωματική «μάχη», με την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει σταδιακό εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

#Russian forces struck a tank containing #nitricacid at a #chemical #plant in Ukraine’s eastern city of #Severodonetsk that they are trying to seize, the local governor said Tuesday, calling on people to stay in shelters. https://t.co/ngSQoz4ZFJ

— ANews (@anews) May 31, 2022