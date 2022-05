Eνας 48χρονος πυροβολήθηκε στο στήθος ενώ βρισκόταν σε συρμό του μετρό της Νέας Υόρκης, σε άλλο ένα επεισόδιο, κατά τα φαινόμενα, στη σειρά των τυχαίων επιθέσεων στα μέσα μεταφοράς της πόλης.

Ο άγνωστος δράστης διέφυγε όταν το τρένο έφτασε σε έναν σταθμό του Μανχάταν και παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με τον Κένεθ Κόρεϊ, τον επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

N/Q trains are running on the R line between DeKalb Av and Canal St in both directions while NYPD continues to conduct an investigation at Canal St.

Northbound N trains are running express from Canal St to 34 St-Herald Sq. https://t.co/YIoQXkMR12

— NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) May 22, 2022