Νέα ενημέρωση για τις μάχες που είναι σε εξέλιξη στο Ντονμπάς ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία έδωσε στη δημοσιότητα η Βρετανία.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η Ρωσία κάνει σημαντικές προσπάθειες στην περιοχή του Ιζιούμ και του Σεβεροντονέτσκ για να δημιουργήσει ένα πέρασμα προς το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Ο πρωταρχικός στόχος σε αυτόν τον άξονα είναι η περικύκλωση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, απομονώνοντάς τις από την υποστήριξη ή την ενίσχυση από μονάδες στα δυτικά της χώρας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν με επιτυχία απόπειρα διάβασης ρωσικού ποταμού στο Ντονμπάς.

Μάλιστα, ο ουκρανικός στρατός έχει δώσει και φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022