Η Ρωσία έχει υποστεί μια σειρά ταπεινωτικών στρατιωτικών οπισθοδρομήσεων μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μετά τη βύθιση, τον προηγούμενο μήνα, της ναυαρχίδας του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, του «Moskva», νέες αναφορές -οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από ανεξάρτητη πηγή- έρχονται να δημιουργήσουν «πονοκέφαλο» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα τελευταία λεπτά κυκλοφορούν, κυρίως μέσω Twitter, φήμες ότι ακόμη ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο φλέγεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για τη φρεγάτα κατηγορίας «Admiral Grigorovich», «Ναύαρχος Μακάροφ», του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού που φέρεται να έχει πάρει φωτιά κοντά στο νησί Zmiiny, στη Μαύρη Θάλασσα.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή προς το παρόν, ενώ φέρεται να βρίσκονται παγιδευμένα αυτή τη στιγμή στο πλοίο πολλά άτομα.

Η ρωσική πλευρά δεν έχει σχολιάσει ακόμη την κατάσταση, ενώ ούτε η ουκρανική έχει διαρρεύσει κάτι.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd

— OSINTdefender (@sentdefender) May 6, 2022