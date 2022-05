Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικό επίθεση που έπληξε αποθήκη λεωφορείων στην πόλη Αβντίβκα στην περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, δήλωσε η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ιρίνα Βενεντίκτοβα.

Η Αστυνομία της Ουκρανίας ανάρτησε φωτογραφίες που δείχνουν τα επακόλουθα του χτυπήματος στο αμαξοστάσιο λεωφορείων, όπου, όπως είπε, εργάτες εργοστασίου περίμεναν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο μετά τη βάρδια τους όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Η Βενεντίκτοβα ανάρτησε, επίσης, φωτογραφίες μετά την επίθεση, γράφοντας στο Twitter: «Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας: πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων εκτοξεύτηκαν εναντίον ανθρώπων που περίμεναν για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αβντίεβκα. 10 νεκροί, 20 τραυματίες.

Παρόμοια εικόνα προμελετημένων δολοφονιών αμάχων από στρατιώτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας καταγράφονται σε όλη την Ουκρανία».

This is the real face of RF: multiple launching rocket systems were fired at people waiting for public transport in Avdiivka. 10 dead, 20 injured. Similar picture of premeditated killings of civilians by RF soldiers is documented throughout Ukraine. #AccountabilityForUkraine pic.twitter.com/8NXnasC6J8

— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) May 4, 2022