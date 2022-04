Ο αρχηγός της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία ότι σχεδιάζουν να εξασφαλίσουν μια σφαίρα επιρροής στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις τους συνιστούν την πιο ισχυρή ένδειξη εκ μέρους της Μόσχας ότι ο πόλεμος μπορεί να λήξει με μια επιβεβλημένη διαίρεση της Ουκρανίας μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR), επικαλέσθηκε αδημοσίευτες πληροφορίες, οι οποίες όπως είπε, δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Πολωνία, σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, σχεδιάζουν να αποκαταστήσουν τον έλεγχο της Πολωνίας σ’ ένα τμήμα της δυτικής Ουκρανίας.

Russian spy chief says U.S., Poland plotting division of Ukraine https://t.co/WJE12X9low pic.twitter.com/o3wMuPiYhX

