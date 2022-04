Τηλεοπτικό δίκτυο της Ταϊβάν απολογήθηκε δεδομένου ότι μετέδωσε κατά λάθος την Τετάρτη ότι η Κίνα εισέβαλε στη χώρα και ότι ο κινεζικός στρατός βρισκόταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ταϊπέι.

Η είδηση δημιούργησε πανικό στο Διαδίκτυο, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Το δίκτυο Chinese Television Systems, τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο ανήκει εν μέρει στην κυβέρνηση της Ταϊβάν, δημοσίευσε τίτλο – «σούπερ» στο κάτω μέρος της οθόνης στις 7 το πρωί τοπική ώρα, μέσω του οποίου ενημέρωνε το κοινό ότι οι κινεζικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε διάφορες κατευθύνσεις προς την Πόλη της Νέας Ταϊπέι.

«Η Πόλη της Νέας Ταϊπέι έχει πληγεί από κινεζικό κομμουνιστικό κατευθυνόμενο πύραυλο. Πλοία στο λιμάνι της Ταϊπέι έχουν εκραγεί, προκαλώντας ζημίες στις εγκαταστάσεις», έγραφε η ενημέρωση. «Ο σταθμός Banqiao φέρεται να έχει πάρει φωτιά από εκρηκτικά τα οποία τοποθέτησαν ειδικές δυνάμεις».

Ο σταθμός ζήτησε συγγνώμη σε ζωντανή μετάδοση λίγες ώρες αργότερα, εξηγώντας ότι η ενημέρωση είχε παραχθεί για βίντεο πρόληψης καταστροφών της Πυροσβεστικής της Ταϊπέι και προβλήθηκε στον αέρα από λάθος ενός παραγωγού.

Το CTS ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τη συγκεκριμένη «βαριά μορφή αμέλειας» και ότι θα τιμωρήσει τα μέλη του προσωπικού του που είναι υπεύθυνα για το περιστατικό.

Να σημειωθεί ότι η Ταϊβάν έχει ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού της από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, υπό τον φόβο μήπως η Κίνα προβεί σε παρόμοια ενέργεια, αν και η ταϊβανέζικη κυβέρνηση δεν έχει αναφέρει σημάδια ότι επίκειται επίθεση.

Taiwan’s public broadcaster CTS 華視 caused some controversy today: The station’s news ticker reported a Chinese missile attack on New Taipei City, with exploding ships at Taipei Harbor and a run on supermarkets. pic.twitter.com/WN3acsD2C6

— David Demes 戴達衛 (@DemesDavid) April 20, 2022