Σαφές πλήγμα στο κύρος της Μόσχας και του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί η βύθιση του καταδρομικού Moskva, του μεγαλύτερου πλοίου που βυθίζεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ενδεχομένως να δυσχεράνει τις επιχειρήσεις των ρωσικών δυνάμεων στην Αζοφική, όπως εκτιμούν οι αναλυτές.

Η τύχη των περίπου 500 μελών του πληρώματος αγνοείται, καθώς η Ρωσία αρνείται να δώσει σχετικές λεπτομέρειες, ενώ αρχικά ισχυρίστηκε ότι στο πλοίο εκδηλώθηκε φωτιά που οδήγησε σε έκρηξη των πυρομαχικών που μετέφερε.

Την Πέμπτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το πλήρωμα «απομακρύνθηκε προς άλλα σκάφη του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκονταν εκεί κοντά», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται κατά πόσο πρόκειται για το σύνολο των επιβαινόντων. Το βράδυ της Παρασκευής, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε πως τα μέλη του Moskva παραδόθηκαν στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, χωρίς καμία αναφορά σε διασωθέντες ή θύματα.

Εκτιμάται ότι στη ναυαρχίδα του ρωσικού Στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, που αναβαθμίστηκε το 2020 προκειμένου να είναι αξιόπλοο μέχρι το 2040, επέβαιναν 510 μέλη πληρώματος. Πληροφορίες που για την ώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν ότι περίπου 50 μέλη διασώθηκαν από τουρκικό σκάφος.

Οι συγγενείς των μελών του πληρώματος πραγματοποίησαν τελετή στη μνήμη των ανθρώπων τους και κατέθεσαν στο μνημείο του Μαύρου Στόλου ένα στεφάνι που έγραφε: «Στο πλοίο και στους ναύτες».

Ουσιαστικά, αψήφησαν τη λογοκρισία του Κρεμλίνου και πραγματοποίησαν ανεπίσημο μνημόσυνο.



Καμία επίσημη ανακοίνωση από τη Μόσχα για το Moskva

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο ανταποκριτής του Guardian στη Μόσχα, Άντριου Ροθ γράφει για την τελετή: «Καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχει γίνει ακόμη για το πόσοι σκοτώθηκαν στο καταδρομικό Moskva. Καμία φωτογραφία του πλοίου ή του πληρώματος των 510 ατόμων, πάνω από 24 ώρα μετά την υποτιθέμενη διάσωσή τους. Μόνο ένα στεφάνι σε μια τελετή στη Σεβαστούπολη για «το πλοίο και τους ναύτες»».

Still no official report of how many died aboard the Moskva cruiser. No photographs of the ship or the 510 member crew, more than 24 hours after they were supposedly rescued. Just a wreath at a memorial in Sevastopol to the “ship and sailors.” https://t.co/X2OZLHMLHR

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) April 15, 2022