Λάμπει και στα αστέρια ο Κώστας Τσιμίκας που επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το παιχνίδι με την Μπενφίκα με έβαλε τη σφραγίδα του στο παιχνίδι. Ο διεθνής μπακ ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του αναγκάζοντας τους οπαδούς των «reds» να υποκλιθούν.

Ο Τσιμίκας είχε συμμετοχή σε δύο γκολ της Λίβερπουλ, αφού από δική του εκτέλεση κόρνερ ο Κονατέ έκανε το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο ενώ στο δεύτερο μέρος ο Φιρμίνο έκανε το 3-1 από υπέροχη εκτέλεση φάουλ του πρώην άσου του Ολυμπιακού.

Πώς να μην παραμιλάει το twitter μετά; Και όλα αυτά με το ματς να είναι ακόμη σε εξέλιξη. «Πολύ καλός για να είναι αναπληρωματικός» έγραφε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια στα social media και είναι απόλυτα ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweet:

Tsimikas is such quality back up for Robbo — Laura Walsh (@KopDublin) April 13, 2022

Tsimikas is too good to be 2nd choice — Keiran193 (@keiran193) April 13, 2022

Two assists for Tsimikas already tonight. What a player he is. Incredible left foot. pic.twitter.com/SZAAWZQsP9 — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) April 13, 2022

2 assist for Kostas Tsimikas now, the second best lb itw after Robertson pic.twitter.com/lIWOaWrrWM — 21_Goat🐐 (@kpresz24) April 13, 2022