Την Τρίτη στην πόλη Νικολάεφ της Ουκρανίας χτυπήθηκε, από ρωσικό πύραυλο το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κιμ, όμως δεν ήταν μέσα καθώς άργησε να πάει στη δουλειά του, αφού άργησε να ξυπνήσει και γι’ αυτό είναι σήμερα ζωντανός, όπως αναφέρει η Mirror.

Ο Βιτάλι Κιμ γλίτωσε αφού αφέθηκε στα χέρια του Μορφέα παραπάνω από όσο έπρεπε, αλλά του βγήκε σε καλό.

Ένας πύραυλος Κρουζ έπληξε το κτίριο με αποτέλεσμα η ρουκέτα να ανοίξει μία τρύπα στη μέση.

Mykolaiv region administration after the Russian missile strike pic.twitter.com/rXu9thVUGF

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επί του παρόντος στα ερείπια και τα συντρίμμια αρκετούς ανθρώπους που φοβούνται ότι βρίσκονταν μέσα την ώρα του βομβαρδισμού.

Ανάμεσά τους δεν ήταν εξαντλημένος ο δήμαρχος Βιτάλι Κιμ, ο οποίος είχε παρακοιμηθεί λόγω κούρασης και απέφυγε έτσι πιθανώς μια τραγική μοίρα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Vitaly Kim showed what the building of the #Mykolaiv Regional State Administration looked like after the occupiers’ rocket attack.

The strike killed 12 people and 34 were wounded, the #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/kWGpiEPm6D

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022