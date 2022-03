Μια σημαντική διάκριση στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος απέσπασε ο Δήμος Πειραιά, στα βραβεία «Greek Green Awards 2022».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τιμήθηκε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Green and Connected Ports», το οποίο αφορά στη μέτρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα εντός και πλησίον του λιμανιού.

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος Πειραιά έχει εγκαταστήσει δίκτυο περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών αισθητήρων που παρέχουν, αδιάλειπτα και σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα πληροφόρησης για τα προβλεπόμενα επίπεδα και τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης σε ώρες αιχμής των λιμενικών λειτουργιών του Πειραιά, αλλά και ειδοποιήσεων όταν σημειώνονται υπερβάσεις των ορίων ρύπανσης.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται και παρέχονται από τη ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε γι’ αυτό τον σκοπό με τελικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διοργάνωση «Greek Green Awards 2022» πραγματοποιήθηκε στο τριήμερο Forum της Verde.tec στο MEC Παιανίας. Ο Δήμος Πειραιά τιμήθηκε με το βραβείο «Ελέγχου και μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα» στην κατηγορία ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η βράβευση του Δήμου Πειραιά στα «Greek Green Awards 2022» μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για μια διοργάνωση που επιβραβεύει τις καλές πρακτικές στην προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας τις πράσινες τεχνολογίες, την καινοτομία και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Green and Connected Ports» δίνει την ευκαιρία στον Δήμο Πειραιά να συλλέξει στοιχεία για την αέρια ρύπανση και να τα αξιοποιήσει σε μια κατεύθυνση περιορισμού αυτού του φαινομένου. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κα Αντωνία Καρακατσάνη, σε δήλωσή της, σημείωσε:

«Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά η βράβευση του Δήμου Πειραιά και του Τμήματος Περιβάλλοντος από την «Greek Green Awards 2022», για την προσπάθειά μας στον τομέα αντιμετώπισης της αέριας ρύπανσης στην πόλη μας. Η αξιοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Green and Connected Ports» δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο για τον έλεγχο και τη μέτρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να συμβάλλει, κάθε φορά, στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για μια καθαρή ατμόσφαιρα στην πόλη μας».

Λίγα λόγια για το «Green and Connected Ports»

Το έργο υλοποιείται από κοινού με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών(ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), καθώς και τις εταιρείες ZEN TRAVEL LTD και Global Maritime Enterprises LTD. Η πιλοτική δράση «Green C Ports» υλοποιείται από δώδεκα διακρατικούς εταίρους από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, στα λιμάνια του Πειραιά, της Βαλένθια, του Bremerhaven, του Wilhelmshaven και της Βενετίας