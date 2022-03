Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν το Κίεβο ότι «δεν έχουν αντίρρηση» για τη μεταφορά πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, είπε το Σάββατο ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, σε μια γραπτή δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι ΗΠΑ μιας διαβεβαίωσαν ότι δεν έχουν αντίρρηση για τη μεταφορά αεροσκαφών», έγραψε ο Ντμίτρο Κουλέμπα, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πολωνία. «Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της Πολωνίας», συμπλήρωσε.

«Εξετάζουμε αυτό το θέμα πιο λεπτομερώς στις συζητήσεις μας με τους Πολωνούς συναδέλφους μας για να ακούσουμε τη θέση τους, όμως θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η Ουκρανία έχει κρίσιμη ανάγκη περισσότερων μαχητικών», συνέχισε.

«Τα έχουμε ανάγκη για να βρούμε μια ισορροπία στον ουρανό και να εμποδίσουμε τους Ρώσους να διαπράξουν περισσότερα εγκλήματα πολέμου, να εξαπολύσουν περισσότερες βόμβες εναντίον των πόλεών μας και να σκοτώσουν περισσότερους αμάχους», εξήγησε ο ίδιος, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι αυτό το ζήτημα «θα επιλυθεί το συντομότερο».

Ο Κουλέμπα και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ συνομίλησαν το πρωί του Σαββάτου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη Βαρσοβία, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Στις 8 Μαρτίου, η Πολωνία είχε ανακοινώσει ότι είναι «έτοιμη να μεταφέρει χωρίς καθυστέρηση και δωρεάν όλα τα αεροσκάφη της Mig-29 στη βάση του Ράμσταϊν (Γερμανία) και να τα θέσει στη διάθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ», προκειμένου να παραδοθούν κατόπιν στην Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον είχε καταρχάς κρίνει ότι αυτή η προσφορά δεν ήταν «βιώσιμη». Μία ημέρα μετά, το Πεντάγωνο είχε απορρίψει οριστικά αυτήν την πρόταση.

Πάντως, η δήλωση Κουλέμπα έρχεται την ίδια ημέρα κατά την οποίαν ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίον χαρακτήρισε «χασάπη». Μάλιστα σε μία αποστροφή του λόγου του ζήτησε την απομάκρυνση του Πούτιν από το Κρεμλίνο, με τον Λευκό Οίκο να ανασκευάζει αργότερα τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

«Για όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία», ήταν η αναφορά Μπάιντεν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν κάλεσε για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, όταν είπε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία», δήλωσε αργότερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος ήταν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να ασκεί εξουσία στους γείτονές του ή στην περιοχή. Δεν συζητούσε για την εξουσία του Πούτιν στη Ρωσία, ούτε για αλλαγή καθεστώτος», επισήμανε ο αξιωματούχος, μετά την ομιλία Μπάιντεν στη Βαρσοβία, σε μία εμφανή προσπάθεια να «μαζέψουν» τον… ασυγκράτητο σήμερα πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ήδη πάντως το Κρεμλίνο είχε αντιδράσει στις δηλώσεις Μπάιντεν, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι «αυτό (σ.σ, η απομάκρυνση Πούτιν από την εξουσία) δεν πρόκειται να αποφασιστεί από τον κ. Μπάιντεν». Προσέθεσε πως «θα πρέπει να είναι μόνο επιλογή του λαού της Ρωσικής Ομοσπονδίας» αν θα παραμείνει ή όχι ο πρόεδρός τους στην εξουσία…

Σημειώνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου το κοινοβούλιο της Ουκρανίας σε ανάρτηση στο Twitter ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ανοίξει πυρ σε ερευνητική πυρηνική εγκατάσταση στην πόλη Χάρκοβο,

«Είναι αδύνατο να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή η έκταση της ζημιάς λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης», φέρεται να ανακοίνωσε η Κρατική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικών της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εν λόγω ανάρτηση.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv

“It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation,” — State Nuclear Regulatory Inspectorate.

