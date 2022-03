Νέες ελπίδες για μία συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία, άφησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ αφήνει αιχμές κατά της Ουκρανίας υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία εμφανίζεται πιο έτοιμη σε σχέση με την άλλη πλευρά, ωστόσο προσθέτει ότι αν τηρηθούν κάποιοι όροι, θα μπορούσε να τερματιστεί – όπως χαρακτηριστικά λέει – όλο αυτό που συμβαίνει.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία έχει επενδύσει πάρα πολλή ενέργεια στις συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να τερματίσει πολύ γρήγορα τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

«Η αντιπροσωπεία μας καταβάλλει κολοσσιαίες προσπάθειες και εμφανίζεται πιο έτοιμη σε σχέση με την άλλη πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αν συμφωνήσουμε σε κάποιο έγγραφο, αν τηρηθούν όλοι οι όροι του και εφαρμοστεί, τότε θα μπορέσει πολύ γρήγορα να σταματήσει αυτό που συμβαίνει», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε για το άρθρο των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο Ουκρανία και Ρωσία έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους στην κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε: «Δεν είναι σωστό, υπάρχουν στοιχεία που ισχύουν, αλλά στο σύνολό του είναι λανθασμένο».

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε επίσης απαράδεκτο τον χαρακτηρισμό «εγκληματίας πολέμου» που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός προέδρου Τζο Μπάιντεν εναντίον του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν δικαίωμα να επιπλήττουν τη Ρωσία καθώς έχουν εμπλακεί σε πολλές συγκρούσεις.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου εκτίμησε ότι πολλοί άνθρωποι στη Ρωσία αποδεικνύεται ότι είναι προδότες, αναφερόμενος σε όσους παραιτούνται από τις δουλειές τους και φεύγουν από τη χώρα.

Ο Πεσκόφ έκανε το σχόλιο αυτό αφού ο Πούτιν χθες προειδοποίησε αυστηρά τους Ρώσους «προδότες», τους οποίους, όπως κατήγγειλε, η Δύση επιθυμεί να τους χρησιμοποιήσει σαν «πέμπτη φάλαγγα» για να καταστρέψει τη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποστεί μια φυσική και απαραίτητη «αυτοκάθαρση» καθώς οι πολίτες θα καταφέρουν «να ξεχωρίσουν τους πραγματικούς πατριώτες από τα απόβλητα και τους προδότες».

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς (…) πολλοί άνθρωποι δείχνουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι αποδεικνύεται ότι είναι, όπως λέμε στα ρωσικά, προδότες», υπογράμμισε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Εξαφανίζονται από την κοινωνία. Κάποιοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις θέσεις τους, κάποιοι εγκαταλείπουν την ενεργή εργασιακή ζωή, κάποιοι εγκαταλείπουν τη χώρα και μετακομίζουν σε άλλες. Έτσι γίνεται αυτή η εκκαθάριση», τόνισε ο Πεσκόφ.

Εξάλλου η Μόσχα απέρριψε και την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο ζήτησε χθες Τετάρτη από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο πλευρές –η Ρωσία και η Ουκρανία—θα έπρεπε να συμφωνήσουν ώστε η απόφαση να μπορέσει να εφαρμοστεί.

Κατέληξε μάλιστα ότι οποιαδήποτε αθέτηση πληρωμών των τόκων ξένων ομολόγων θα είναι εντελώς τεχνητή.

«Το γεγονός είναι ότι από την αρχή έχουμε δηλώσει ότι η Ρωσία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και την ικανότητα να αποφύγει μια αθέτηση πληρωμών, δεν μπορεί να υπάρξει αθέτηση πληρωμών», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Οποιαδήποτε αθέτηση πληρωμών ενδέχεται να προκύψει θα έχει ένα εντελώς τεχνητό χαρακτήρα», σημείωσε.

Πάντως λίγη ώρα νωρίτερα, ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ σε νέα ανάρτησή του αναφέρθηκε στις τακτικές των Ρώσων.

Ο Ποντόλιακ στην ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει ότι τα πράγματα είναι ρευστά σε όλα τα μέτωπα και γίνονται μάχες σημείο με το σημείο. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής κατηγορεί τη Ρωσία ότι δημιουργεί τοπικές παγίδες για τους πολίτες, ενώ κάνει στοχευμένα χτυπήματα σε σημεία όπου κρύβονται πολίτες.

RF tactics. Viscous positional battles on all frontlines. Creation of local traps for civilians. Targeted strikes on objects where civilians are hiding. Maximum delay in decisions on humanitarian corridors. Informational attempts to provoke internal conflicts in our country

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022