Την εκτίμηση πως η κατάσταση μεταξύ των σχέσεων ΗΠΑ και Ευρώπης με τη Ρωσία, τα τελευταία χρόνια επιδεινώνονται διαρκώς και πως το Κρεμλίνο τα τελευταία χρόνια περικυκλώνει την Ουκρανία, με σκοπό να την αποκόψει από τη θάλασσα τιου Αζόφ και την Μαύρη Θάλασσα, καταστρατηγώντας ανθρώπινα δικαιώντα και το Διεθνές Δίκαια, ανέφερε James G. Foggo, Νάυαρχος εν αποστραεία, Πρύτανης, Center for Maritime Studies, Navy League of the United States, μιλώντας στο 3ο συνέδριο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, που διοργανώνουν το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ελληνο-Αμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας, στην Ουάσιγκτον.

Ο Νάυαρχος Foggo πρόσθεσε πως ο Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία διέπραξε το μεγαλύτερο στρατηγικό του λάθος, καθώς απομόνωσε τη Ρωσία, «σκοτώνει» τη ρωσική οικονομία και το μόνο που έχει καταφέρει είναι να ενώσει τη διεθνή κοινότητα, να συσπειρώσει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και όλους τους Ουκρανούς απέναντι στο ρωσικό εισβολέα.

Τόνισε χαρακτηριστικά πως η εισβολή στην Ουκρανία «δεν είναι το θέλημα του ρωσικού λαού αλλά θέλημα του Πούτιν».

Σύμφωνα με το Νάυαρχο Foggo «η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείο, ενώ για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επισήμανε ότι η Ελλάδα τιμά τις υποχρεώσεις της ως μέλος του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας στρατηγική τη σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο.

Για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου στην Μεσόγειο, καθώς υπάρχουν και πολλά ρωσικά πλοία στην περιοχή, ο ναύαρχος Foggo εκτίμησε πως όσο υπάρχει κλιμάκωση της έντασης δε θα πρέπει πλοία του ΝΑΤΟ να πλέουν πολύ κοντά με ρωσικά πλοία, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πώς «το ΝΑΤΟ μπορεί να καταστρέψει μέσα σε λίγες ημέρες ολόκληρο το ρωσικό ναυτικό».