Ένα βίντεο που -εφόσον είναι αληθινό- προκαλεί σοκ, κοινοποίησε το βράδυ της Τρίτης η πρώτη αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ουρκανίας, Emine Dzheppar, με ανάρτησή της στο Twitter.

Σύμφωνα με την ίδια, στο βίντεο που ανέβασε φαίνεται ένα «ρωσικό τανκ να ανοίγει πυρ κατά διερχόμενου πολίτη». Μάλιστα, η ίδια συμπληρώνει πως «επρόκειτο για ηλικιωμένο άνθρωπο».

Το tweet συνοδεύει το hashtag #Mariupol (Μαριούπολη), ανάμεσα σε άλλα, υποδεικνύοντας την πόλη αυτή ως την τοποθεσία όπου έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ωστόσο, η αξιωματούχος δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το καταγγελόμενο συμβάν, όπως το πότε αυτό συνέβη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γνησιότητα του εν λόγω βίντεο σε επαληθεύεται από τα διεθνή ΜΜΕ, και γι’ αυτό το δημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη.

#Mariupol, #Ukraine. #Russian tank fires on a civilian who just stands nearby. As reported, it was an elderly person.#RussiaInvadedUkraine#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/uJAdDIIepF

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 15, 2022