Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν τη Ρωσία για παραβίαση των αρχών για την πυρηνική ασφάλεια, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τα «συνεχιζόμενα ρωσικά πυρά εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων» στην Ουκρανία.

Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για έκλυση ραδιενέργειας.

«Εξετάζουμε αναφορές για ζημιές σε ερευνητικό κέντρο στο Χάρκοβο. Ο άμεσος κίνδυνος είναι χαμηλός, αλλά τα συνεχιζόμενα ρωσικά πυρά εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει η υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζένιφερ Γκράνχολμ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από AP/Andrew Harnik) σε ανάρτησή της στο Twitter.

Ειδικότερα, η αμερικανίδα υπουργός αναφέρει στην ενημέρωσή της:

«Το υπουργείο Ενέργειας εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση. Παραμένουμε ανήσυχοι για τις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας και τις παραβιάσεις των αρχών για την πυρηνική ασφάλεια.

Ευτυχώς, οι σταθμοί παρακολούθησης της ακτινοβολίας στην Ουκρανία λειτουργούν ακόμη και δεν έχουμε εντοπίσει σημάδια έκλυσης ραδιενέργειας.

Συνομίλησα χθες με τον Ραφαέλ Γκρόσι και τον ευχαρίστησα για τις προσπάθειες της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας με σκοπό την αποκατάσταση της ασφάλειας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες.

Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τους ισχυρισμούς ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στο Τσερνόμπιλ. Οι ουκρανοί συνάδελφοι αναφέρουν ότι παραδόθηκε κάποια ποσότητα ντίζελ για να τροφοδοτηθούν εφεδρικές γεννήτριες.

Η αποκατάσταση της εξωτερικής ηλεκτροδότησης στο Τσερνόμπιλ αποτελεί σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και η Ρωσία πρέπει να δράσει γρήγορα για να επιτρέψει την επαναφορά της.

Παραμένουμε ανήσυχοι από την έλλειψη δεδομένων από τους σταθμούς επίβλεψης στο Τσερνόμπιλ και στη Ζαπορίζια, που εμποδίζουν τη δυνατότητα της διεθνούς κοινότητας να παρακολουθεί υλικό από αυτές τις τοποθεσίες.

Εξετάζουμε αναφορές για ζημιές σε ερευνητικό κέντρο στο Χάρκοβο. Ο άμεσος κίνδυνος είναι χαμηλός, αλλά τα συνεχιζόμενα ρωσικά πυρά εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να σταματήσουν.

Παραμένουμε επίσης ανήσυχοι για το γεγονός ότι το προσωπικό στο Τσερνόμπιλ και στη Ζαπορίζια εργάζεται υπό πίεση και χωρίς την απαραίτητη ανάπαυση, κάτι που αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με αναφορές, η ροή ανταλλακτικών και προμηθειών στη Ζαμπορίζια έχει διακοπεί, κάτι που αποτελεί έναν επιπλέον κίνδυνο για την ασφάλεια.

Εν κατακλείδι: Η παραβίαση από τη Ρωσία βασικών αρχών για την πυρηνική ασφάλεια είναι απαράδεκτη και οι επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στην Ουκρανία και όχι μόνο, πρέπει να σταματήσουν».

