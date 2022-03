Η Σοσιαλιστική Διεθνής αποφάσισε, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, να αποβάλει το κόμμα «Δίκαιη Ρωσία» (A Just Russia – Patriots – For the Truth), λόγω της υποστήριξής του στον απάνθρωπο πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά τη διαδικτυακή συνεδρίαση του προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, που έγινε στις 19 Φεβρουαρίου, με ηγέτες της πολιτικής μας οικογένειας από διαφορετικές ηπείρους του κόσμου, τα μέλη του προεδρείου επανέλαβαν τη θεμελιώδη δέσμευση του παγκόσμιου σοσιαλδημοκρατικού κινήματος για την ειρήνη, υπογραμμίζοντας το καταστροφικό ανθρώπινο κόστος που θα είχε ένας πόλεμος.

Εξέφρασαν την πίστη τους στην πολυμερή προσέγγιση και την ανάγκη επίλυσης διαφορών με διπλωματικά μέσα, καλώντας όλα τα μέρη να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφευχθεί η καταστροφή του πολέμου.

«Στη ΣΔ», επισημαίνεται, «υποστηρίζαμε πάντα τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα και η εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία όλων των κρατών πρέπει να γίνονται σεβαστά».

Λιγότερο από 48 ώρες μετά τη συνεδρίαση του προεδρείου της ΣΔ, στις 21 Φεβρουαρίου, η Ρωσία επέλεξε να αναγνωρίσει μονομερώς το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ ως ανεξάρτητες δημοκρατίες και έστειλε τεθωρακισμένα και στρατεύματα σε αυτές τις περιοχές της Ουκρανίας. Στη συνέχεια, τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τον αεροπορικό βομβαρδισμό στόχων σε όλο το ουκρανικό έδαφος.

«Αντιδρώντας άμεσα σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, που παραβαίνουν το διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με τις κοινές μας αρχές και την αφοσίωσή μας στη διατήρηση και τη διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των λαών, η Σοσιαλιστική Διεθνής εξέφρασε αμέσως την απερίφραστη καταδίκη της», αναφέρεται.

Η Σοσιαλιστική Διεθνής επισημαίνει, επίσης, ότι η ανθρωπιστική τραγωδία που ακολούθησε στην Ουκρανία είναι ανυπολόγιστη. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Πάνω από ενάμιση εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω την οικογένεια και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Πολλοί παραμένουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν ή προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο, συχνά χωρίς φαγητό ή νερό, ενώ οι βομβαρδισμοί σε περιοχές αμάχων συνεχίζονται, παρότι η Ρωσία έλεγε από την αρχή ότι δεν θα έπραττε κάτι τέτοιο.

«Η Ρωσία φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει παράνομα όπλα, όπως θερμοβορικές βόμβες και βόμβες διασποράς, και συνεχίζει να απειλεί την Ουκρανία και τη διεθνή κοινότητα με πυρηνικό πόλεμο», τονίζει η ΣΔ.

Και προσθέτει:

«Υποστηρίζοντας την παράνομη χρήσης στρατιωτικής βίας από τη Ρωσία στην Ουκρανία και αγνοώντας τη διεθνή έκκληση υπέρ της ειρήνης και του διαλόγου, το κόμμα A Just Russia-Patriots-For the Truth παραβιάζει τον Ηθικό Χάρτη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Οι δεδηλωμένες θέσεις που υιοθέτησε το κόμμα επ‘ αυτού του θέματος δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τη Διακήρυξη Αρχών της ΣΔ, η οποία πρέπει να καθοδηγεί τις πολιτικές και τις ενέργειες όλων των κομμάτων μελών μας.

Υπό το πρίσμα της σοβαρότητας της τρέχουσας κατάστασης στην Ουκρανία και την απροθυμία του κόμματος να επανεκτιμήσει τη θέση του μπροστά στις απαράδεκτες πράξεις που διαπράχθηκαν από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, η Επιτροπή Δεοντολογίας πήρε την απόφαση να αποβάλει το κόμμα A Just Russia-Patriots-For the Truth από τη ΣΔ.

Η απόφαση αυτή έχει την πλήρη υποστήριξη του προέδρου και του γενικού γραμματέα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Η παγκόσμια πολιτική οργάνωση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στέκεται σταθερά υπέρ της υπεράσπισης των αρχών και των αξιών της, που συμμερίζονται όλοι όσοι είναι μέλη της. Αποτελούσε ανέκαθεν μία πλατφόρμα για την ειρήνη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο όπου τα έθνη μπορούν να ζουν με ειρήνη παρά τις όποιες διαφορές μας».