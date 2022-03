Αφιερωμένο στον ουκρανικό λαό είναι το τελευταίο εξώφυλλο του «Τhe Economist».

Το βρετανικό περιοδικό, στο νέο τεύχος που κυκλοφορεί, αφιερώνει το εξώφυλλό του στην ουκρανική σημαία, με μοναδική παρέμβαση την προσθήκη αίματος που φαίνεται να στάζει.

Είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική φορά, που το εμβληματικό περιοδικό επιλέγει να μην έχει τίτλο στο εξώφυλλό του και να μιλήσει μόνο η εικόνα.

Στο tweet του περιοδικού, σημειώνεται: Από την αρχή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για πόλεμο κλιμάκωσης. Απειλεί να είναι πιο καταστροφικός ακόμα κι αν αυτό σημαίνει καταφυγή σε πυρηνικό όπλο. Ο κόσμος πρέπει να σταθεί απέναντί του. Το εξώφυλλό μας αυτή την εβδομάδα.

From the start, Vladimir Putin has made clear that this is a war of escalation. He threatens to be more destructive even if that means resorting to a nuclear weapon. The world must stand up to him. Our cover this week https://t.co/iWvQNzeN4u pic.twitter.com/gMiFJrNbmV

— The Economist (@TheEconomist) March 3, 2022