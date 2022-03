Διαμελισμένα πτώματα, άνθρωποι που τρέχουν να σωθούν, ουρλιαχτά ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα.

Μέσα σε ένα βίντεο 50 δευτερολέπτων καταγράφεται ο παραλογισμός του πολέμου όσο χιλιάδες λέξεις.

Η πόλη Τσερνίγκοφ της Ουκρανίας σφυροκοπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο σχολεία αλλά και πολλές κατοικίες

Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Σοκαριστικές εικόνες

Συντρίμμια είναι σκορπισμένα στο έδαφος και με τους διασώστες να εργάζονται πυρετωδώς. Όμως οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης ανεστάλησαν σήμερα λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνει τη στιγμή που τα κτίρια δέχονται σφοδρό βομβαρδισμό.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF

— The New York Times (@nytimes) March 3, 2022