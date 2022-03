Πόλεμος, θάνατος, ξεριζωμός. Η φρίκη του πολέμου επέτρεψε στην Ευρώπη, με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό σε όλο τον πλανήτη. Ο κόσμος παρακολουθεί οργισμένος όσα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες στο Χάρκοβο, την Μαριούπολη, το Κίεβο και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με πολλούς Ουκρανούς να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, για να υπερασπιστούν τα… χώματά τους.

Ενας από αυτούς είναι ο Σεργκέι Στακόφσκι. Πρόκειται για τον κορυφαίο τενίστα στην ιστορία της Ουκρανίας, αλλά και έναν από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο την προηγούμενη δεκαετία. Ο Σεργκέι υπήρξε Νο.31, με συνεχόμενη παρουσία στα Grand Slams, αλλά και στις κορυφαίες διοργανώσεις της ATP. Στην καριέρα του έπαιξε σε 1304 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 720/584. Το 2013 μάλιστα είχε κερδίσει τον Ρότζερ Φέντερερ στο Γουίμπλεντον, με τον Ουκρανό να είναι ένας από τους ελάχιστους που έχουν νικήσει τον Ελβετό στο γρασίδι. Αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο σχεδόν για 20 χρόνια, κατακτώντας 4 τίτλους ATP και 7 σε επίπεδο ITF.

Τον περασμένο Ιανουάριο έπαιξε στα προκριματικά του Αυστραλιανού Οπεν και μετά την ήττα στον πρώτο γύρο από τον Τζέφρι Γουλφ (2-0) έβαλε τέλος στην σπουδαία του καριέρα και μετακόμισε στην Ουγγαρία, μαζί με την οικογένειά του. Τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.

Η ρωσική εισβολή και η τραγική κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες, όμως, τον έκαναν να αφήσει την οικογένειά του και να ταξιδέψει οδικώς μέχρι το Κίεβο, για να πολεμήσει στο πλευρό των συμπατριωτών του και να υπερασπιστεί την πατρίδα του.

Όπως μπορεί. Με κάθε τρόπο. Προσφέροντας σε όσους έχουν την ανάγκη του. Βοηθώντας τραυματίες. Βοηθώντας γυναίκες, παιδιά. «Αν χρειαστεί θα πάρω ακόμα και όπλο», λέει εμφανώς συγκινημένος, τονίζοντας ότι δεν έχει στρατιωτική εμπειρία, αλλά είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσει τη χώρα του. «Γιατί αλλιώς δεν θα έχω πατρίδα», ανέφερε.

«Θα προσπαθήσω να βοηθήσω όπως μπορώ. Να βοηθήσω τις οικογένειες που βρίσκονται εδώ και παλεύουν για να επιβιώσουν. Δεν είμαι στρατιώτης. Ξέρω να χρησιμοποιώ όπλο, αλλά ποτέ δεν έχω πυροβολήσει άνθρωπο. Δεν θέλω να εμπλακώ σε μάχες, αλλά αν είναι απαραίτητο θα το κάνω. Δεν φοβάμαι. Ηρθα για να υπερασπιστώ την πατρίδα μου. Αν χρειαστεί θα πάρω ακόμα και το όπλο και θα βγω έξω να πολεμήσω», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή, μιλώντας για την απόφασή του να γυρίσει στο Κίεβο και να πολεμήσει απέναντι στους Ρώσους. Τα λόγια του συγκλονίζουν και περιγράφουν τραγικές εικόνες, που δεν θα ήθελε κανείς μας να ζήσει. Περιστατικά που όλοι ευχόμαστε να μην είχαν συμβεί ποτέ. Εικόνες… Αποκάλυψης.

A missile has caused extensive damage to a government building in central Kharkiv, in Eastern Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/SuCGP9Mr7e

— Sky News (@SkyNews) March 1, 2022