Oλοκληρώθηκε η 28η τελετή απονομής των βραβείων της Ενωσης Ηθοποιών του Χόλιγουντ, βραβεία που έχουν αποδειχθεί αρκετά καθοριστικά για την οσκαρική κούρσα – ιδιαίτερα στις κατηγορίες του Α’ και Β’ ανδρικού και γυναικείου ρόλου.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς στα SAG Awards 2022 ήταν ο Γουίλ Σμιθ που κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία King Richard. Η Τζέσικα Τσάστεϊν κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία The Eyes of Tammy Faye, αφήνοντας με άδεια χέρια τη Lady Gaga. Η διάσημη τραγουδίστρια που ήταν κι εκείνη υποψήφια για τον ρόλο της στο House of Gucci, μπορεί να μην πήρε το πολυπόθητο βραβείο έκανε όμως μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς.

Στα τηλεοπτικά, οι σειρές Succession και Ted Lasso κέρδισαν τα πρώτα βραβεία, ενώ οι πρωταγωνιστές του Squid Game (Το παιχνίδι του Καλαμαριού) επικράτησαν στις κατηγορίες Α’ Ανδρικός και Α’ Γυναικείος Ρόλος.

Τέλος, η Έλεν Μίρεν τιμήθηκε από τη διοργάνωση με βραβείο για τη συνολική της προσφορά στο σινεμά.

SAG AWARDS 2022

Cast Καλύτερης Ταινίας: CODA της Σίαν Χέντερ

Α’ Ανδρικού: Γουίλ Σμιθ για το «King Richard»

Α Γυναικείου: Τζέσικα Τσαστέιν για το «The Eyes of Tammy Faye»

Β’ Ανδρικού: Tρόι Κότσουρ για το «CODA»

Β’ Γυναικείου: Αριάνα ΝτεΜπόουζ για το «West Side Story»

Ensemble Δραματικής Σειράς: «Succession»

Α’ Ανδρικό Δραματικής Σειράς: Λι Τζουνγκ-Τζάε (“Squid Game”)

Α’ Γυναικείο Δραματικής Σειράς: Τζουνγκ Χο-γεόν (“Squid Game”)

Ensemble Κωμικής Σειράς: «Ted Lasso»

A Ανδρικό Κωμικής Σειράς: Τζέισον Σουντέκις («Ted Lasso»)

A Γυναικείο Κωμικής Σειράς: Τζιν Σμαρτ («Hacks»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά: Μάικλ Κίτον (Dopesick)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Ταινία ή Μίνι Σειρά: Κέιτ Γουίνσλετ («Mere of Eastwood»)

In Memoriam