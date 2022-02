Την δίοδο σε ρωσικά τανκς μπλοκάρουν κάτοικοι σε ουκρανική πόλη.

Συγκεκριμένα έξω από την πόλη Κοριουκόβα κάτοικοι μπλοκάρουν την μετακίνηση Ρώσων στρατιωτών και τανκς.

Σύμφωνα με αναφορές οι Ρώσοι σταμάτησαν για να ζητήσουν οδηγίες και περικυκλώθηκαν από ντόπιους που θέλησαν να εμποδίσουν την μετακίνηση τους προς το Κίεβο.

Oh my. I could cry. A small town near Chernihiv went on the street and stopped RU tanks.

People, you are wonderful. #RussiaGoHome #ukrainerules #NoToWar pic.twitter.com/ibdC0JbCZ9

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022