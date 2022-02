Ακόμη ένα δύσκολο βράδυ θα περάσει η Ουκρανία. Η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά τη χώρα και να διευρύνει την επίθεσή της προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μέχρι στιγμής το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Χάρκοβο προβάλουν αντίσταση. Παρότι δέχονται επίθεση με πυραύλους οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν στην εισβολή του ρωσικού στρατού. Οι άντρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενώ γυναίκες και παιδιά φτιάχνουν μολότοφ.

Η ζυθοποιία με έδρα το Λβιβ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της jerusalempost και του kyivindependent, αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη την παραγωγή μπύρας και να προχωρήσει στην παραγωγή βομβών μολότοφ. Παράγει, συσκευάζει και διανέμει μαζικά μολότοφ στους κατοίκους.

Η ανακοίνωση των σχεδίων της έρχεται λίγες ώρες αφότου το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έδωσε εντολή στους πολίτες να φτιάχνουν βόμβες μολότοφ προκειμένου να αντισταθούν στον εχθρό.

